29歲生日推出自家服裝品牌 Anson Kong望置業夢想成真

【明報專訊】MIRROR成員江生（Anson Kong、AK）和楊樂文（Lokman）昨日到中環出席品牌活動，吸引數百粉絲到場支持，場面熱鬧。昨日是AK的29歲生日，粉絲送上蛋糕和大合唱生日歌，AK亦識做走近粉絲群合照。AK稱很開心在工作中度過生日，晚上會跟家人食飯慶祝；生日願望是希望自己、家人和朋友身體健康，「身體健康是我今年最大願望，因為這兩年經常受傷，之前弄傷手指仍未痊癒。（置業是否也是願望？）每個香港人都想買樓，我都想，希望可以夢想成真」。談到他的粉絲在多區設生日應援打卡位，他透露日前去了其中一個位於旺角的商場打卡，「我在商場關門後才去打卡，因為驚人多混亂，之後我都有拍短片多謝他們」。

Lokman拍青春勵志劇

AK推出自家服裝品牌昨日開業，他說：「服裝品牌在我生日當天『出世』很有意義，是我刻意安排，會易記，因為我好善忘。（反應是否很好？）不知道，只知有很多人支持。（MIRROR有數名成員都搞服裝生意，會否爭生意？）不會，風格和產品不同。」他與Lokman異口同聲表示將來可以合作crossover。問他們還想做什麼生意？Lokman想搞一間細劇場，可以演出，又可以排舞。AK暫時無意再搞其他生意，「除服裝品牌，我還有間跳舞學校，暫時夠了」。Lokman透露演出劇集《IT狗》將會在香港亞洲電影節首播兩集，明年才正式播放。他又透露明年會跟AK合演劇集，笑言是青春健康活力勵志劇。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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