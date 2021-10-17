不鼓勵養子拍拖 張慧儀：唔想咁快湊孫

【明報專訊】張慧儀與養子張晃維（Hanson）昨日聯同陳安立出席慈善活動，張慧儀談到Hanson數年前接受手術醫治先天性心臟病，現在健康好好多，而且快將踏入18歲，令她心情矛盾：「有時想他長大獨立，有時想他變細。以前湊他都幾辛苦，現在輕鬆了，他自行返學、食飯、做家務，更幫我準備卸妝物品。」她稱Hanson月中仍要入院做檢查，如情况理想，她會嘗試放手，考慮明年獨自到內地拍戲。她又爆養子開始有少男心事，喜歡睇靚女，雖屬正常事，但不鼓勵養子太早拍拖：「我唔想咁快湊孫！他現在仍單純、不成熟，都驚他被人呃，始終為人母親多擔憂。」

陳安立脫偶像包袱多得七仙羽

陳安立透露年少時體弱患哮喘病，靠游水、跑步及打籃球治癒，所以長大後也保持運動。近期他憑綜藝節目《七救星》人氣急升，多謝拍檔主持七仙羽收他為徒，帶旺事業，11月會再合作拍續集《七福星》，他說：「我以前形象正派，現在做節目學搞笑，是七師傅幫我脫下偶像包袱，她還說我有潛在獸性，希望新一輯節目多點發揮。」提到參演劇集《冥冥之中》明年初推出，他十分期待，因有很大突破，劇中染白髮扮蠱惑仔。

記者：鍾一虹