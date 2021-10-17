61歲辛潘第三度離婚 去年7月娶莉娜佐治 年紀相差32歲注定分手？

【明報專訊】據美國娛樂網站TMZ昨日報道，現年61歲的兩屆金像影帝辛潘（Sean Penn）與比他年輕32載的妻子莉娜佐治（Leila George），宣布「父女戀」玩完，前日女方入稟洛杉磯最高法院，申請中止這段維持15個月的夫妻關係，這亦是辛潘第3次離婚，相比他跟樂壇天后麥當娜（Madonna）及《紙牌屋》女星羅冰活麗（Robin Wright）兩段婚姻，今次明顯「短命」得多。

現年29歲的《移動城市：致命引擎》女星莉娜佐治，前日入稟申請離婚，原因未有向外公布。有網民猜測婚變原因或跟夫妻年紀相差太大有關。莉娜跟辛潘的戀情自2016年曝光，當時有狗仔隊偷拍到他倆在夏威夷度假期間咀嘴，拍拖4年終於去年7月低調結婚，事後辛潘接受美國名嘴薛夫邁亞斯（Seth Meyers）主持的清談節目訪問時，自爆在疫情期間，二人透過視像會議形式註冊，僅得少數親友見證婚事。

合作拍戲一見鍾情

今次已是辛潘第3度離婚，他在1985年跟麥當娜拉埋天窗，當年轟動荷李活，4年後已各行各路；1996年與羅冰活麗再婚，二人育有一對子女，其間經歷離離合合，14年後分手，她接受英國傳媒訪問時稱：「離婚是一場毁滅性的災難。」回復單身的辛潘，曾跟金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）拍拖兩年，直至2016年因合演《戰地仁心》搭上同片拍檔莉娜佐治，他曾表示「我們一見鍾情」，可惜這場婚事，僅維持15個月便匆匆告終。

生於澳洲悉尼的莉娜佐治是「星二代」，父親雲遜當奴費奧（Vincent D'Onofrio）曾演美劇《法網遊龍：犯罪動機》，年紀僅比辛潘大一歲；莉娜母親姬達莎芝（Greta Scacchi）則與辛潘同齡，演出過《幕後玩家》等電影。至於莉娜比跟辛潘合演電影《Flag Day》的30歲女兒戴倫（Dylan Penn）還要年輕幾個月。

美瑾霍絲辦妥離婚

提起離婚，現年35歲的《變形金剛》性感女星美瑾霍絲（Megan Fox），去年5月被指背夫搭上比她年輕4歲的男歌手Machine Gun Kelly（MGK），同年11月她跟夫婿拜恩格連（Brian Austin Green）以雙方存在不可化解的分歧為由，入稟法院申請離婚，前日終於完成有關法律程序，10年夫妻關係正式告一段落。