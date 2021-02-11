被指明年7月開10場演唱會 MIRROR紅館騷 品牌爭贊助

【明報專訊】MIRROR人氣旺盛，「鏡粉」年齡層廣泛，近日在觀塘有MIRROR為題的市集，發售MIRROR不同種類的應援物品，包括月曆、襟章、海報、畫等。市集於前日及昨日舉行兩天，吸引大批「鏡粉」到場打卡及購物。由於人數眾多，負責人採取派籌入場，實施人流管制。昨午現場所見，有MIRROR字樣的氣球佈置，還有成員照片的巨型簽名板，給粉絲在上面寫下給偶像的話，相當熱鬧。市集樓下有MIRROR其中6名成員12月舉行兩場演唱會的宣傳車，並有職員推銷上網計劃。

日前有「鏡粉」不滿姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）等6名成員12月舉行的演唱會要用積分換飛，入後台影合照可能要消費20萬至100萬才儲夠積分。昨日有報道指MIRROR落實明年7月暑假檔於紅館開演唱會，暫定10場，有指各大品牌爭奪成為贊助商。MIRROR經理人花姐（黃慧君）昨日在社交網發文：「我諗有啲𠵱家睇唔到，但唔代表冇。」似有所暗示。

此外，MIRROR成員柳應廷（Jer）前晚擔任吳林峰演唱會嘉賓，合唱《狂人日記》，Jer出場時觀眾歡呼不斷，掀起高潮。

記者：林祖傑