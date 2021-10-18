劉俊謙認大愛 不怕女友呷醋

【明報專訊】劉俊謙與林愷鈴昨日分別以形象大使及嘉賓身分，出席在沙田馬場舉辦的賽馬錦標賽揭幕禮，其他嘉賓還有馮允謙及李炘頤（Alina）等，馮允謙奪得「最佳煲呔衣著大獎」。

劉俊謙開心獲大會贈送名表，感到榮幸，沒有收藏手表習慣的他笑言：「我對物質追求比較少，平時是收藏耐性、溫柔、魅力和愛心，愛心會儲起來，在適當時候送給大家，我很大愛，I love everybody。」又稱女友蔡思韵很大方，不會呷醋，他亦懂得避忌，不會亂向異性花言巧語。

劉俊謙透露對馬有情意結，中學就讀馬會屬下的學校，中學同學是騎師，小時候曾試過跟父母騎馬，現在覺得一定要學，日後拍戲會用得上。會否跟蔡思韵一齊騎馬？他笑稱不行，騎馬必須跟馬匹溝通建立默契，若與蔡思韵一起騎，會只顧跟女友溝通，所以騎馬會飛起她。

林愷鈴信一見鍾情

林愷鈴首次現場觀賞賽馬，覺得非常刺激，並稱抽獎運一般，但有意下注碰運氣，相信直覺。她擇偶都信直覺，相信緣分及一見鍾情，自覺是浪漫底。提到擔任MIRROR成員呂爵安（Edan）新歌MV女主角，是否惹同學羨慕？她笑說：「大家都讚好看，我有很多朋友喜歡Edan，他非常敬業又nice。」問到Edan是否她喜歡的類型？她說：「Edan是大家都喜歡的類型，有才華每個人都喜歡。」

Alina拍劇激發母性

Alina與梁詠琪拍ViuTV新劇《反起跑線聯盟》，演幼稚園老師，對着大班小朋友要有耐性，用不同招數應付。她承認因此激發母性，並說：「將來覺得生一個女兒就夠，因男仔的服飾沒那麼漂亮又少選擇，生女可以滿足我的購物癮。」她與男友邱士縉（Stanley）的事業處於起步狀態，待大家事業穩定才計劃生育。

記者：陳釗