【開箱】《女傭浮生錄》 慈母抗家暴 為女兒努力脫貧

【明報專訊】不知道家暴是否美國根深柢固的社會問題,荷李活歷來相關題材不少,例如珍妮花露柏絲主演的《貼身恐懼》(Enough)、茱莉亞羅拔絲擔綱的《與敵同眠》(Sleeping with an Enemy),還有莎莉菲(Sally Field)參演的《還我自由》(Not without my Daughter),但施虐的男主角無不被編導妖魔化,成為製造女角逃亡或最後「迎戰」時的緊張、驚慄戲劇效果;本月1日在影視串流平台Netflix上架的《女傭浮生錄》(Maid)同樣以家暴為題材,也許迷你劇篇幅較長,所以能更細緻描述女主角的心理狀況及處境,施虐者角色也不再臉譜化,難怪推出後即使撞正《魷魚遊戲》熱潮,仍然打入多地的Netflix十大熱播榜。

作者親身經歷改編

《女傭浮生錄》甫開始講述女主角Alex抱着年幼女兒Maddy駕車離家,尋找母親Paula的協助不果,買了簡單的清潔工具當女傭掙生活費,怎料出差不久即遇上故意刁難的顧客Regina,連累她在仲介Yolanda處未能拿取工資;其間把車停泊公路旁為女兒撿回公仔,座駕卻被後方車輛撞上需扣查,最終母女倆整夜流落碼頭,迫不得已找不相往還的父親Hank來接送。Alex最終向社福部門求助,卻拒絕承認伴侶Sean施虐,錯過了報警的最佳時機。入住庇護宿舍未幾,即收到法庭文件,Sean提告她無故帶走女兒,而且公路撞車屬疏忽照顧,要求立即取回女兒監護權,在庭上Alex敗訴。Sean找母親代照顧Maddy,最終同住難加上女兒太想念Alex,任職酒保的Sean決定歸還主要撫養權給Alex。她開始申請政府的各種資助,卻限制多多,入住中轉屋後,繼續當女傭掙錢養活Maddy,其間遇上重重障礙,包括母親Paula被騙走房產、Maddy入讀優質幼稚園最終被搞砸、丟失女傭工作後被迫與Sean同居走回頭路,最終排除萬難申請大學獎學金,帶着Maddy離開重過新生活。

此劇10集,每集約一小時,改編自Stephanie Land回憶錄《我只想讓我女兒有個家:一個單親女傭的求生之路》(Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive),「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie)監製,拍過《白宮群英》、《仁心仁術》的尊維斯(John Wells)執導及監製,女主角Alex可說是Stephanie的化身,只是加了戲劇元素。《女傭浮生錄》以家暴為題材,劇中卻沒有壞人,即使是施虐者,也有令人同情之處。Alex最初以為沒被Sean打傷,就不算受虐,不明白情緒虐待也是威脅,對方醉後發脾氣,亂掟雜物,牆身有他暴怒時打凹的痕迹,並從女兒頭髮挑出數不清的玻璃碎片,正是害怕女兒受到傷害,Alex才決心離家獨立生活。

Alex自小與藝術家母親Paula相依為命,後者瘋瘋癲癲似的,Alex反過來更像媽媽,對Paula聲稱來自澳洲的男友,也很不以為然。然而心理上她一直抗拒父親Hank,即使對方再婚後生活美滿,還是虔誠教徒,又幫助Sean上戒酒課程,Alex仍是偏心媽媽。直到發霉中轉屋令Maddy過敏不斷流鼻水咳嗽,才被迫暫居Hank寓所,也勾起她小時候躲在櫥櫃裏的回憶,記起母親曾受父親虐打,才帶她逃離到阿拉斯加一整年。

明星母女演受虐母女

Alex不完全壞運氣,暗戀她的Nate一直提供協助,過程中她也不是沒動情,但Alex跟母親Paula不一樣,從沒意圖借另一段關係來逃避現實中面對的困境,即使Nate借出座駕、為Maddy找到優質幼稚園,甚至提供她們婆孫三代的住宿,Alex卻始終清醒。在Paula情緒失控入院的晚上,她跟Sean發生性關係後,也向Nate坦白一切,因而被逐出家門。編導聰明之處,自此安排Alex墮入最壞處境,身無分文,連唯一求生工具的汽車,Sean也擅自還給Nate,讓Alex坐困小屋,此時Regina找上門。

Regina是重要角色,她是十分成功的商務律師,結婚多年無所出,與丈夫存在很多問題;陰差陽錯,她最脆弱的時刻,Alex總在身旁。後來離婚,收養了男嬰,加上閱讀了Alex留下來的日記,兩人的聯繫更深。最後更請律師樓的同事協助,處理Alex帶同Maddy到蒙大拿州升學的法律問題,徹底擺脫Sean的纏繞。

每集Alex都面對不同難題,但無論Sean和Hank都不是臉譜化的惡魔。Sean也是另一層面的家暴受害者,母親濫藥,欠缺健康成長環境 ,酒精於他只是逃避的藉口,一如Paula總依賴不同的男友,以虛幻愛情掩蓋現實的痛楚。Sean一直努力為女兒重過新生,只是敵不過心魔,要緊關頭,他還是會反省,把撫養權還給Alex;反而Hank從沒向女兒坦承施加Paula母女的傷害。此劇扮演Paula和Alex的《四個婚禮一個葬禮》安迪麥杜維(Andie McDowell)和《從前,有個荷里活》瑪嘉烈戈利(Margaret Qualley),現實中也是母女,明日再續。