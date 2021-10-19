朱敏瀚讚張潔蓮後生又靚女 梁詠琳定居美國成幸福人妻

【明報專訊】無綫《童你一起長大了》每集邀不同年代的兒童節目主持現身話舊，勾起集體回憶，前晚播第3集以「童尋無限可能」為主題，安排朱敏瀚跟「Jackeline姐姐」張潔蓮相隔24年重聚。1997年只有5歲的朱敏瀚參加比賽獲「最英俊小王子」，由張潔蓮訪問他。兩人重聚被要求重演當年訪問片段，他們忍不住笑又NG，朱敏瀚讚「Jackeline姐姐」依然靚女，說：「好後生、好靚，仲有啲怕醜。」張潔蓮是袁文傑太太，當年離開娛樂圈，她繼續做有關幼兒教育工作。

「叉燒包與漢堡包」的黃智賢與梁詠琳透過視像見面，後者在美國生活，2018年跟拍拖多年的Tom結婚，成為幸福人妻。節目另一嘉賓是魯文傑，當年他拍飲品廣告受注目，譚玉瑛自爆見對方有青春氣息、靚仔又有型，令她心心眼。

打風帶挈《東張》取收視佳績

前晚《童你一起長大了》電視直播收視有14.9點（觀眾人數約98萬）。至於周六播映兩小時的《把關者們》大結局，收視18.5點，ViuTV同時段播映節目巡禮《ViuTV 2022》收視3點。ViuTV話題節目《賭命夫妻》首周平均收視3.5點，晚上11時播映的《宵夜燒到過埋夜》平均4.1點（觀眾人數約27萬），成上周ViuTV最高收視節目。由於上周二（10月12日）8號風球，無綫《東張西望》與《開心速遞》分別獲27.8點（觀眾人數約182萬）與26.6點高收視成績。

娛樂組