《月光光殺清光》美國開畫收3.9億報捷

【明報專訊】上周五美國有兩部新片上映，珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）領銜主演的《月光光殺清光》（Halloween Kills）大收旺場，累計首周末3天收5035萬美元（約3.9億港元）位列冠軍，《007：生死有時》、《毒魔：血戰大屠殺》、《愛登士家庭2》依次排第2至4位。周四在港上映的《月光光殺清光》，可說迎合萬聖節快將到來，故事講述一心保護女兒及孫女的蘿莉，以為已把面具殺手米高麥爾置諸死地，但夢魘原來未結束，對方暗中從機關脫身，並再次出動準備血洗萬聖節。

另一新片《最後絕鬥》（The Last Duel），根據法國14世紀歷史改編，講述兩名騎士本是出生入死的好兄弟，其中一人的妻子控訴被性侵後決裂，並以比武告終；繼《驕陽似我》後，賓艾費力（Ben Affleck）與死黨麥迪文（Matt Damon）再次聯合編劇及主演，並由烈尼史葛（Ridley Scott）執導，《獨行殺姬》祖迪高瑪（Jodie Comer）和《婚姻故事》阿當戴華（Adam Driver）亦有份參演，台前幕後陣容不錯，而且被指成本高達1億美元，但首周末3天票房只有482萬美元（約3759萬港元），成績不大理想。

有美媒指出，《月光光殺清光》於戲院及環球影業旗下的串流平台Peacock同步上映，所以能有此佳績，讓人鼓舞，尤其《自殺特攻》等片同一策略，成績未如理想。《月》片亦超越《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong），成為戲院與串流平台同步電影的最佳首周末票房；環球影業美國發行部主管Jim Orr分析，《月》片這類恐怖片，吸引觀衆入場「一齊驚」，或因此刺激票房。至於《最後絕鬥》的票房表現，也反映了較年長的觀衆，仍未有意欲重返戲院。

《長津湖》暫列2021全球最高票房亞軍

值得一提的是，丹尼爾基克（Daniel Craig，前譯丹尼爾卡特）最後一次扮演占士邦的《007：生死有時》，全球票房累計4.47億美元，力壓《尚氣與十環幫傳奇》佔2021全球最高票房第6位，估計月底在內地上映後，位置有機會再攀升。

集合陳凱歌和香港導演徐克及林超賢執導的《長津湖》，截至昨天上映19日，累收49.4億人幣（7.69億美元），破50億大關在望，僅次於今年賀歲檔的《你好，李煥英》54.13億人幣（8.22億美元），暫列今年全球最高票房亞軍。至於《狂野時速9》則以7.16億美元排第3位，亦是今年最高收的荷李活製作。若只計算內地史上最高票房，《長津湖》暫時排在《戰狼2》、《你好，李煥英》及《哪吒之魔童降世》之後，位列第4，但要超越50.3億人幣的《哪》片，亦只是一步之遙。