【開箱】星二代演單親清潔工 谷底觀看上流人生

【明報專訊】本欄昨日談及影視串流平台Netflix本月1日上架新劇《女傭浮生錄》（Maid），描繪家暴受害者發憤向上經歷，不像同類題材作品，總是妖魔化施虐者，反而帶有同情筆觸。雖然為戲劇效果，不多不少帶有肥皂劇色彩，卻是少數美劇關顧年輕白人女性活在貧窮線下的悲歌。

無學歷專長的困局

《女傭浮生錄》改編自Stephanie Land的回憶錄《我只想讓我女兒有個家: 一個單親女傭的求生之路》（Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive）；劇中主角Alex為了逃離同居男友Sean的情緒虐待，帶年幼女兒Maddy離家生活，口袋僅剩十多美元。年輕的Alex只中學畢業，剛考上大學即發現懷孕，沒任何專業技能，除了領取最低工資的清潔女傭工作，她別無選擇，可是還得自資清潔用具上班，又要額外花錢。劇中有一段講述她抱着女兒Maddy見政府社福部門人員，反映了社會雖有救生網，但要得到幫助也並非輕而易舉。Alex身無分文，無論申請住房補貼或小孩日間暫託服務，都需要工作及入息證明，難怪說到最後Alex忍不住爆粗，「我要工作證明才得到日間暫託津貼？但我必須安頓好女兒才能上班呀！」還有食物補助券，也是她必須工作一定時數才能得到，卻是剝削了尊嚴的「福利」。劇中有一幕Alex往超市購物，結帳時提出使用補助券，收銀員給她臉色外，其他顧客也投以異樣目光。

過往女傭角色在荷李活作品都是由拉丁美、非裔或亞裔擔綱，但Alex的角色，像愛美雅當絲（Amy Adams）主演的《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），描述白人女性在貧窮線下掙扎求存，所不同的是，愛美的角色感情不如意，又沉淪毒海，放棄向上流動的意志；Alex則把經歷化成文字，抒發在下流世界看到的上層人生，物質富裕也不一定快樂。Alex清潔工作很用心，除了打掃，還把對每個顧客的觀察寫成筆記，成為後來拿取大學獎學金的材料。Alex感受最深也是她最先的顧客、商務律師Regina，非裔女強人受困於不快婚姻和不育，兩人的友誼也是慢慢的建立起來，最後成為了Alex的救命草。

好人有好報也許就是此劇人物的重心，無論Alex遇到多少挫折，對身邊有同樣困境的人，總是溫柔相待，滿是同理心，不管在庇護中心認識的Danielle、展露脆弱時刻的Regina、滿屋雜物要清理卻只能支付有限工資的客戶，甚至永遠帶給她麻煩的媽媽Paula，Alex從頭到尾都以寬容的心應對。堅強，才會愛惜自己，才有餘力善待他人，邁向新生。

看此劇會想起堅盧治（Ken Loach）的《我不低頭》（I Daniel BlakeI），男主角為了得到失業津貼，在官僚架構中像皮球般被踢來踢去，一如Alex要申請衆多補貼換來的是如字典般厚的各種申請書；此劇也令人想起戴丹兄弟的《露茜妲》（Rosetta），那個面對常年酗酒母親的少女，讀書不多，只渴望得到一份正式工作，穩定生活，女主角「露茜妲」也是Alex的另一面寫照。

放棄芭蕾舞改行演戲

《女傭浮生錄》在爛番茄評論網站超過九成好評，掌聲幾乎一面倒給出現在每場戲的「Alex」瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley），戲裏戲外她跟扮演Paula的《四個婚禮與一個葬禮》安迪麥杜維（Andie McDowell）都是母女。快將27歲的瑪嘉烈自幼習芭蕾舞，本以舞者為志業，及後發現不合適，當時她年僅16歲，告訴母親安迪會放棄跳舞並留在紐約發展，暫以模特兒工作謀生，「我很有規劃及條理，所以媽媽沒辦法拒絕我的要求」，瑪嘉烈曾在訪問中如是說。為了演員工作，她參加了英國皇家戲劇學院的夏季課程，又入讀紐約大學，不過當接到新角色，念了一個學期就輟學。她2013年首次拍戲，翌年就接到HBO劇集《被留下的人》重要角色；2019是她的幸運年，不但憑《Fosse/Verdon》獲提名艾美獎最佳女配角，在電影《從前，有個荷里活》雖然只是小角色，卻因為跟畢彼特（Brad Pitt）的對手戲十分亮眼，被視為明日之星。