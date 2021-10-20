無綫稱遭網絡欺凌報警 演唱會成抵制目標 胡鴻鈞感恩有人關注

【明報專訊】電視廣播有限公司（無綫電視）昨日派高層代表到灣仔警察總部報案，指有網民在網上煽動他人抵制電視台，對該台的廣告客戶及藝人作出無差別網絡欺凌，包括滋擾、威脅及恐嚇等，造成精神傷害及經濟損失，冀執法部門作出相應行動。據了解，事件與有網民呼籲抵制無綫藝人胡鴻鈞將於11月舉行的演唱會有關。無綫電視高級知識產權執法顧問關煜群表示，無綫遭網絡欺凌每日都有發生，數目以千計甚至萬計。

記者：陳釗、鍾一虹

無綫電視企業傳訊部總監黃德慧與關煜群昨日在立法會議員謝偉俊陪同下，帶同相關文件到灣仔警察總部報案。關煜群表示，近期發現再有網民在網上煽動他人抵制無綫，對該台的廣告客戶及藝人作出網絡欺凌，包括滋擾、威脅及恐嚇等，造成精神傷害和經濟損失，亦對香港營商環境造成破壞，以及構成社會不穩。為了保障廣告客戶和藝人不再受不法人物的無差別網絡欺凌，無綫決定報案，希望執法部門作出相應行動，令香港營商環境得以保持，從而令香港達到穩定狀態。

關煜群：欺凌事件每日萬計

問到什麼事件觸發無綫有此行動？關煜群表示沒有單一事件，主要是網上不法分子，只要是無綫的廣告客戶或藝人便作出網絡欺凌行為。損失了多少廣告？關煜群稱手頭上無具體數字，但直言欺凌事件每日都發生，數以千計甚至萬計。以他估計有數以百計的藝人和廣告客戶受影響。

根據資料顯示，關煜群是前海關人員，於2013年擔任海關版權及商標調查（行動）課監督。

謝偉俊望立法保障商業機構

謝偉俊表示早前已通過修訂《私隱條例》，是嚴重的刑事罪行，但有關條例針對個人為主，對商業機構暫時未有保障，相比其他西方國家仍有很大進步空間，希望下屆立法會能盡快展開研究相關法例，無論個人還是機構受網上欺凌時，都能得到全面保障。問如何分辨市民表達個人喜好和罪行？謝偉俊表示市民抒發喜好沒問題，但如果是有組織地針對某一機構，甚至對其施加壓力、恐嚇，都是法律不能容忍的。提到全國政協副主席梁振英近日於社交平台呼籲抵制孖士打律師行，謝偉俊表示如果是有組織地去做，或帶恐嚇成分，就有機會「過界」。

胡鴻鈞：做好演唱會答謝歌迷

據了解，無綫有此行動與近日有網民呼籲抵制旗下藝人胡鴻鈞於11月舉行的演唱會有關。胡鴻鈞的facebook專頁與贊助商的帖文也不乏網民「派嬲」，留言「TVB，不了！」「贊助cctvb偽人，不了！」昨日無綫就網絡欺凌報案的消息傳出，更有網民留言：「無人買飛走去報警。」亦有支持者留言為胡鴻鈞打氣，期待他的演出。胡鴻鈞的fb專頁昨晚過濾了某些負面評論。就有網民呼籲抵制他的演唱會，胡鴻鈞透過唱片公司回覆傳媒，表示明白會有人喜歡或不喜歡自己，每個人也有自己立場和取向，但他同樣感恩，因為至少有人關注。胡鴻鈞又稱會專注做好音樂及下月底舉行的演唱會，答謝入場支持他的歌迷朋友。

吳偉豪做好工作 不在意網絡欺凌

無綫藝人吳偉豪曾因不雅片段在網上流傳成話題焦點，昨日他表示事件已過去，暫沒再有網絡欺凌發生在自己身上，亦不會太在意網上留言，只會做好工作。

呂慧儀對於無綫受到網絡欺凌報案一事，她認為很難避免，不過無論在網上講什麼，待人處事都要過到自己、過到別人，因有些人因一句說話睇得重就會很不開心；其實說話技巧有很多種，為別人好，可以講得令大家舒服一點，希望大家和諧點，不要太多負能量。

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