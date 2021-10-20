【開箱】《收屍人》劉亞仁零對白 無聲演繹下流人生

【明報專訊】香港亞洲電影節將於10月27至11月14日舉行，今年將放映多齣韓片如《森之廚房》、《天堂盜路》及《收屍人》等，後者已於去年10月在韓國上映，疫下僅錄得40萬入場人次，票房成績一般，男主角劉亞仁卻憑本片先後奪得青龍、百想、釜日及亞洲電影大獎最佳男主角，榮登4料影帝。據悉《收屍人》在港至今仍未計劃正式上映，觀眾可在影展先睹為快。

身體殘障遭社會遺棄

《收屍人》講述天生患有失語症的泰仁（劉亞仁飾）與腿部殘障的昌福（劉在明飾），表面上任職小販，其實暗地裏替黑幫處理屍體，賺錢過好生活。某日，一名黑幫頭目委託昌福與泰仁，暫時照顧「肉參」女孩。昌福原本不想接這「生意」，礙於對方是長期老主顧，加上對方出言威脅，只好勉為其難。二人前往某間位置偏僻的幼稚園，接收女孩草熙（文勝雅飾）。原本以為短短數天的任務，卻因黑幫頭目被殺，替他收屍後還得偕女孩回家暫住，生活從此出現巨大改變。

《收屍人》由洪意晶自編自導，她憑此片奪得4個新晉導演獎。電影探討活在社會最底層的民眾，若想改變悲慘命運，到底有何途徑？戲中泰仁與昌福活在貧窮線下，既沒背景更沒人脈，加上身體殘障，慘遭社會遺棄，難道就是天經地義？

勿貪不屬於自己東西

泰仁患上失語症，無法為自己發聲，他的想法也從未被「聽見」。戲中一幕講述泰仁處理屍體期間，想拿走死者身上遺物，卻被昌福看見並阻止，他對泰仁說教：「切勿貪圖並不屬於自己的東西。」這句話有雙重意義，窮人想改善生活，是合理還是貪婪？值得觀眾思考。

電影亦提及人類為了求生，善惡界線變得模糊。泰仁與昌福為了生計，幫黑幫處理屍體。他倆表現勤勞、專業，每次開工都會穿上整齊的清潔工人服，並把現場打掃乾淨，埋葬屍體之前，昌福更會祈禱，祈求死者安息。洪導演受訪時表示，昌福與泰仁雖然參與犯罪，但他們沒有惡意，只是盡其職責而已。電影把主角塑造成平凡而善良的小人物，兩人關係其實更像父子，昌福經常嘮叨泰仁要多祈禱誦經。戲中加插小量笑料，令電影氣氛不至過分沉重。

誰都可為自己活一次

到了電影中段，泰仁與草熙相處過後，慢慢培養出感情。泰仁年幼的胞妹文珠（李佳恩飾）經常獨留家中，草熙比較年長懂事，教曉文珠生活常識、禮儀及家務，讓泰仁兩兄妹重拾家的感覺。聰明的草熙早已看穿自己被綁架，等待父母交贖金，可是父母重男輕女，對於應否贖回女兒，竟然感到猶豫。

草熙一面配合泰仁要求，一面靜待逃走時機。電影最後講述泰仁不忍把草熙交予販賣兒童的不法商人，決定把她送回家。泰仁此舉正好反映他的生命轉變，不再盲目聽從別人指令，做自己認為對的事。

劉亞仁為了演好角色，事先剪短頭髮又增肥逾30磅，把星味完全減退。他在戲中全無對白，僅透過眼神及肢體語言，表現各種情感，結果大獲好評，贏得4料影帝，絕對實至名歸。