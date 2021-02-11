MIRROR被指明年開10場 AK求證紅館騷 花姐回覆遲些傾

【明報專訊】人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong、AK）、陳卓賢（Ian）昨日出席品牌活動，獲安排坐直升機遊維港，兩人心情緊張又興奮。有傳MIRROR落實明年7月在紅館舉行10場演唱會，AK稱未知真確性，問過經理人花姐（黃慧君），回覆說遲些再傾；Ian則希望快點收到好消息，讓他早點準備。兩人跟另外4名MIRROR成員，12月舉行兩場演唱會，「鏡粉」鬧爆要消費100萬元天價才取得10萬積分換取門票及到後台跟6名成員合照的機會，AK表示正了解會否有方法容易買飛；對於每次開騷粉絲難買票，Ian都不開心，有向公司提議網上直播。

江𤒹生（Anson Kong、AK）和陳卓賢（Ian）昨日到尖沙嘴出席品牌活動，AK日前剛度過29歲生日，獲大會贈送蛋糕慶祝。活動上，AK與Ian聯同兩名義工坐直升機遊維港。AK自言畏高，首次搭直升機心情緊張。笑他可攬着兄弟Ian壯膽？他說：「不會，我是那種又要驚又要玩的人，我盡量望風景分散注意力。」Ian期待說：「我小時候夢想長大做機師，好開心可坐直升機睇到維港景色。」

Ian提議12月演唱會加網上直播

MIRROR傳明年7月在紅館舉行10場演唱會，AK表示未知真確性：「我們都是睇報道才知這件事，未收到公司正式通知，我問過花姐，她說遲些再跟我談。」Ian希望快點收到好消息，讓他可早點做準備。

談到他們與姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）12月舉行的兩場演唱會，主辦單位公布最新換飛方法，其中一項想獲得音樂會門票、限量版海報及到後台跟6子合照門票各兩張，便要憑10萬積分兌換，以10元獲1分計算，即要消費100萬元，「鏡粉」鬧爆這安排離地。AK對此驚訝說：「我們都不知幾多價錢積分換飛，只聽過粉絲說比之前更難買飛，我們都了解緊，會不會有個好方法讓粉絲買到飛，最近我們都忙於傾音樂會表演環節。」Ian表示每次開騷都擔心粉絲能否買票，或者買黃牛票問題：「都會不開心，開騷都是想報答粉絲支持，希望多些朋友睇到。好似我之前跟馮允謙做騷都安排網上直播，這方式可以緩解情况，大家未能入場都可以網上支持，我都會向公司再提議這方法，研究緊可行性。」

開心與姜濤合作拍新劇打籃球

日前ViuTV節目巡禮，公布Ian與姜濤明年開拍籃球為題材的劇集《季前賽》，Ian說：「都幾開心，年輕時除打排球、玩田徑，其實我都喜歡打籃球，我經常約姜濤打波，但次次都遇阻滯約不成，今次終於可以一齊玩；但有點擔心我們太興奮，顧住打波，忘記拍攝。」問他和姜濤的球技誰比較叻？他笑說：「各有各好！」

AK透露明年初與兩名隊友拍劇，至於他主持的飲食運動節目《Have A Sweet Gym》會11月推出，由他親自下廚烹調甜品給嘉賓品嘗，並會一起做運動抵消甜品的卡路里，他自評廚藝精湛：「我連火箭都識整，哈哈！花姐和Alton（王智德）今次有份做嘉賓，Ian之前拍節目都試過我廚藝。」

另一方面，MIRROR下月慶祝出道3周年，12名成員日前為連鎖快餐店拍宣傳短片，配合推出的新口味炸雞。他們拍攝時充滿默契，氣氛歡樂。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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