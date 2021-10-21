捲入林小明家事 江若琳：被人屈到絕路

【明報專訊】江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇纏繞7年的合約糾紛，昨日於高等法院續審，江若琳在丈夫蕭唯展（前名蕭潤邦）陪同下於上午9時45抵達法庭。江若琳在庭上表示，2008、2009年翻看2005年簽下的合約，因為覺得有很多事不合理，愈做下去，欠公司的錢愈多，跟最初的說法不同。她稱不知道經理人合約列明想提前解約，要書面申請，「我從沒作出過書面申請，但經常口頭提出解約，因為很灰心，每次收到statement也很灰心。一個人出來社會工作，每個工作也很用心去做，但債項愈來愈多，很灰心，不想再這樣下去」。

稱公司有辦法令她負數

原告人代表律師反駁，稱根據寰宇資料所示，江若琳2011至2014年的債項由200多萬減至100多萬元，她同時有很多工作。江若琳說：「多少工作和數目，對我一點意義也沒有，公司有辦法令我負數。」

對於音樂方面的支出高達300萬元的說法，江若琳稱已忘記，也沒有考究，但承認接受傳媒訪問時曾表示自資7位數出唱片，她說：「我在2008年大受委屈，捲入林生（林小明）家事，被人屈到絕路才非講不可，其實所有開支都由我承擔，當時媽咪向傳媒展示我雙位數存款的存摺。」

原告人代表律師指出，根據2006年的口頭協議，江若琳要支付音樂製作、宣傳和音樂衍生的所有支出，江若琳稱無人向她提及，亦沒聽過2009年關於她會獲得幾多音樂和版權分成比例的口頭協議。至於她2010及2011年分別跟「北京鳥人」及「香港星煥唱片」簽約出歌，她說是公司安排，「我不知道合作方式及分成，曾問經理人分成點計，他說很複雜，我不會明白。直至2014年，我沒收到星煥1元」。

【案件編號：HCA 1225/2014】

記者：柯美

攝影：鍾偉茵