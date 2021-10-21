被指戲假情真車廂談心 孖林正峰否認緋聞 游嘉欣有愛情潔癖不求剎那激情

【明報專訊】林正峰和游嘉欣憑主持《#後生仔傾吓偈》為人熟悉，隨着節目完結，兩人迎來演藝路上新一頁，齊於新劇《青年心城之撐起青春》首次擔正，升呢做男女主角。兩人第三度演情侶，互讚對方是好拍檔，日前接受《明報》專訪時異口同聲表示不擔心戲假情真，林正峰公開向女友派定心丸；游嘉欣表示恨拍拖，一嘗戀愛滋味，還自爆有愛情潔癖。不過近日兩人因同車而傳緋聞，他們強調是普通朋友，當日只是在車廂避雨。

林正峰與游嘉欣被拍到日前出席活動後，林正峰駕駛名車載游嘉欣到灣仔看展覽，報道指兩人到埗後遲遲未落車，在車廂內言談甚歡。看完展覽離開又將車泊到路邊繼續傾談，因而惹緋聞。林正峰有拍拖3年圈外女友Yuki，剛慶祝拍拖周年。

認結伴欣賞展覽

林正峰與游嘉欣昨日透過經理人公司回應，稱當日他們完成《青年心城》宣傳後，需要趕往朋友的藝術展覽，所以共同驅車前往。活動後，林正峰出於朋友之禮儀順路送游嘉欣離開。當日因大雨關係，二人才在車內短暫停留，安全後才離開。他們是普通朋友及同事關係，目前都以事業為主，請外界不用過分揣測，還請多多關注二人接下來的作品。

不想浪費機會

林正峰與游嘉欣繼《香港愛情故事》和《青春不要臉》後第三度演情侶，兩人接受專訪時笑稱暫未感厭倦，反而默契愈來愈好，一個眼神已知對方想法，完全無隔膜，拍親熱戲亦不尷尬，雖然每次傾劇本都會鬧交，但最後會鬧出一個最佳效果。

首次擔正做男女主角，林正峰與游嘉欣都覺得幸運，壓力一定會有，但更多的是享受。林正峰稱至今仍不相信能當主角，好像發了一場夢，並說：「希望之後再有機會，但應該很難，因自覺樣貌、外形都不是特別標青，真的很幸運才遇到這角色，所以我會不捨得。」游嘉欣認為這機會可以是屬於其他人，所以抱着必須演好的決心去做，不想白白浪費機會。

兩人為飾演好角色做足功課，演「躺平族」的林正峰稱網上對這類年輕人的參考片段不多，起初感頭痕，後來透過相關文章了解，為配合角色形態，更學駝背走路，以及將自己推入頹廢狀態，雖然攰，但完成時很有滿足感。游嘉欣自覺最難是演一個既溫柔又成熟的女仔，跟她性格完全相反，後來想到參考鍾嘉欣，因對方既溫柔又有知性美。

游嘉欣心直口快

林正峰與「嘉欣」特別有緣，除游嘉欣外，先後與龔嘉欣及鍾嘉欣合作，笑稱幸運能跟幾名女神合作，各有特色。問他覺得游嘉欣這個「嘉欣」有何優缺點？他讚對方貼地和純潔，還是一個超級慳妹，「我們之間感覺很貼近，至於另外兩名嘉欣就只能崇拜。」林正峰認為游嘉欣缺點是太心直口快，及經常說他煩。

游嘉欣解釋：「他比較多愁善感，經常放負，我跟他相反，不過他優點是樂於助人，好似我較宅女，不善交際，他會教我如何與人相處。」

林正峰獻熒幕初吻

林正峰之前兩次跟游嘉欣演情侶都是「有名無實」，今次終於咀到對方，更是他的熒幕初吻。他自爆看到劇本即緊張到第一時間致電對方，林正峰笑說：「因最初是不戴口罩的咀戲，第二個版本才戴口罩，所以我的熒幕初吻只給了一半。」

游嘉欣從未嘗過拍拖滋味，稱全憑以前看愛情小說和漫畫幻想親吻的感覺。直認恨拍拖的她透露現在無人追，自覺屬「長遠觀看型」，不急於一剎那的心動，會以結婚為目標擇偶，並說：「我不是要一時的激情，希望是長久的陪伴。我本身有愛情潔癖，很想第一段感情就很美好，盡量不留任何遺憾。」又透露偏愛心智成熟的男士，年長5至10年都接受，不介意跟對方捱，但要有上進心，懂得為未來打算，能帶領她共同進步。

向女友派定心丸

兩人「熒幕情侶」形象入屋，承認想挑戰「最受歡迎電視拍檔」，期待以「情侶檔」出席活動掙錢，不怕戲假情真。林正峰說：「我們的默契已去到收放自如，知道哪個位要停。我的女友也很大方包容，不會呷醋，她跟游嘉欣都認識。（圈中多靚女，如何讓女友放心？）我的女友也是靚女，對大家有信心，公開關係是希望給女友安全感。」游嘉欣強調與林正峰只會擦出拍檔間的火花。

積極脫貧追夢

《青年心城》題材貼地，探討時下年輕人面對工作、住屋等不同問題，鼓勵大家不要因環境因素放棄理想，繼續追夢。在貧窮家庭長大的林正峰和游嘉欣有深切體會，林正峰自細在單親家庭長大、領過綜援，這些經歷令他告訴自己不能做「躺平族」，他說：「我小學讀邨校，環境比較混雜，經常被人欺凌，漸漸讓我的想法變得很負面，我不想下一代都是這樣，所以現在努力工作，打四份工，包括兼職補習、心理治療小組及社工，演戲是我夢想，但這工作收入不穩定，所以我需要穩定的收入，去支持我的夢想。」游嘉欣自小明白父母返工，又要湊他們3兄妹的辛苦，所以由細到大都不敢說要上興趣班，因覺得太奢侈，「我現在很想給父母安穩的生活，不用他們再那麼辛苦」。

服裝：novelty lane

記者：陳釗