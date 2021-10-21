煮「師奶餸」難與大廚比 黃淑儀無意挑戰廚藝比賽

【明報專訊】黃淑儀（Gigi姐）獲邀擔任「香港美食嘉年華」推廣大使，昨日在記者會大顯身手煮「南瓜冬菇炒雞柳」，10分鐘內輕鬆完成。近期忙於拍攝《Gi味俱全》第3季的Gigi姐，預備炮製30多款不同菜式，對她完全無難度，可是日前拍攝期間，一口氣煮了8道餸，錄影時間太長，導致雙眼乾澀和通紅，看醫生後始知發炎，慶幸沒有大礙。

提到李家鼎（鼎爺）和蕭秀香（三姐）合作拍飲食節目《教煮爭霸》，Gigi姐稱有收看，亦有留意早前以中西名廚對決的節目《煮場爭霸》，擁有豐富入廚和主持經驗的她謙稱無意接受挑戰。她解釋：「我煮那些叫『師奶餸』，用慣自己方式，喜歡隨心地煮，很難與他們專業的餐廳大廚比較，而且參加者全部都有一定水準，不講挑戰，我要學習就真。」

疫情期間，Gigi姐減少外出，有更多時間留家做「主廚」，家人對她的「辣雞翼」和「火腿炒飯」讚不絕口，她也吃不停增磅不少。在家有更多時間鑽研烹調美食方法和食譜，算是意外收穫，計劃稍後再出新書和繼續在廚藝學校開班授徒。久未拍劇的Gigi姐表示對演戲仍有興趣，正等待遇到好角色和劇本，隨時答應演出。

記者：林蘊兒