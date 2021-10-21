黃翊開騷勤操肌 盼兒伴奏父子檔上陣

【明報專訊】黃翊昨日舉行《黃翊最愛的你2.0演唱會》記者會，宣布11月27日假旺角麥花臣場館開騷，屆時會展現「情歌王子」本領獻唱醉人情歌。他最近努力操肌，應付跳舞和騷肌環節，還密謀拉16歲兒子黃睿上台以色士風伴奏，盼父子檔演出。

黃翊表示過去一年靠直播與外界聯繫，近期見本地疫情緩和，本打算自資搞小聚會答謝粉絲支持，想不到早前擔任羅敏莊個唱嘉賓，演出獲垂青，吸引娛樂公司斟合作，促成今次演唱會，他說：「現在找到投資者，我可以慳荷包，免好多煩惱，當然是好事。不過前兩個月才傾開騷，製作好急，好彩剛剛搞好歌單和表演環節。」

相隔3年再開個唱，黃翊希望內容更豐富，預告邀請了3名歌手任嘉賓，包括蔣嘉瑩，其他先賣個關子，並說：「上次開騷請李克勤都保持神秘，我不想好似靠嘉賓推銷，今次正聯絡歌手朋友幫手。」他稱宣傳活動因颱風「圓規」受阻，幸門票預售情况理想，可能會加場。他說：「我和團隊曾研究明年2月才開騷，想起到時可能已通關，若市民紛紛外遊，會影響票房，倒不如打鐵趁熱，讓大家留港抗疫期間有點娛樂。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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