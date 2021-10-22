楊明認不小心駕駛兩罪 11．4判刑 女友莊思明聞求情淚灑當場

【明報專訊】楊明（原名林明樂）去年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，被控「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」3項罪名。楊明早前承認第2及第3項控罪，「拒絕提供血液樣本以作化驗」罪名則不成立，原須還押候判，及後辯方律師指當初向楊明提供法律意見時，令對方誤以為不會還押及判監，故推翻兩項控罪的認罪答辯，獲法庭批准。案件昨日在東區裁判法院審判，兩項控罪覆核申請敗訴，維持原判。楊明承認「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩罪。辯方求情希望法庭考慮楊明「堅持有錯就認」、案情輕微而判處非監禁式刑罰，楊明女友莊思明當庭落淚。裁判官鄧少雄聽畢求情後，將案件押後至11月4日判刑，楊明獲准以5000元保釋。

記者：林蘊兒、陳釗

攝影：劉永銳

楊明昨晨身穿黑色西裝，與女友莊思明同車於8時55分抵達法院，其經理人上前迎接。莊思明先行下車，楊明緊隨其後，甫見傳媒即揮手，但未有停步拍照。

兩控罪維持原判

約9時30分開庭，面帶倦容的楊明進入法庭候審期間，緊張得不時搓手，莊思明則坐在旁聽席上。裁判官一開始便宣判「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩項控罪覆核申請敗訴，維持原判。若控辯雙方有異議，可交予更高法庭處理。裁判官再詢問雙方律師有否需要商議，並批准押後15分鐘退庭商議。楊明聞判辭後拉一拉口罩深呼吸，然後隨律師進入會議室商討，莊思明亦一同入內。

半小時後，案件繼續審理。辯方向裁判官申請押後至11月4日下午續審，以便有足夠時間預備案例和書面求情文件，惟控方以兩項罪名不複雜為由反對，要求即日完成裁判。裁判官接納控方要求，將案件延至中午12時半再訊。楊明之後和女友離開，約一小時後再乘車返回法院，兩人十指緊扣入內。

12時半再開庭，楊明在庭上承認「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」兩項控罪。

辯方望判非監禁式刑罰

其後辯方大律師求情，稱楊明生於基層家庭，是家中經濟支柱，父親曾接受心臟搭橋手術，一直克盡孝道照顧父親。楊明過往對社會貢獻良多，更獲婦女會、街坊福利會、宗教團體及知名宗教人士等寫信求情、感激其善心。事件令楊明的個人形象受一定程度的衝擊，家庭狀况、事業發展受阻構成壓力，已是很大的懲戒，望法庭考慮楊明「堅持有錯就認」、案情輕微而判處非監禁式刑罰。辯方指，案發時的馬路並不繁忙，車流量不多，無造成任何人命傷亡，楊明已去信地政署表明就損毁財物全數賠償，金額仍有待商討。

楊明緊張手震

莊思明聞求情時當場落淚，不時抽泣，要用紙巾拭淚；楊明則緊張手震。裁判官鄧少雄將案件押後至11月4日判刑，其間楊明獲准以5000元保釋外出，不得離港及每周三下午到山頂警署報到。完成審訊後，楊明與莊思明十指緊扣離開法院，未有回應提問便乘車離去。

【案件編號：ESCC2365/2020】

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