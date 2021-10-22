承認與謝安琪少聯絡 稱沒不和 麥浚龍：總有機會再合作

【明報專訊】麥浚龍（Juno）、周國賢、陳漢娜、Tyson Yoshi昨日到中環出席品牌活動。久沒露面的Juno透露去年初在疫情爆發前去了冰島工作，返港後一直留港，已完成一個劇本，正做前期準備，由他執導，但演員和開拍日期仍未落實。提到傳他與謝安琪（Kay）不和，後者跟他旗下公司完成3年合約後不續約？Juno說：「無不和，我們是簽3年合約，最大擔憂是去年底受疫情影響，不能為Kay完成最後一首歌，幸好也趕及推出。」他承認目前少與Kay聯絡。將來會否再合作？他說總有機會，現時只想多照顧家中愛貓，因已20歲，有心理準備貓咪會隨時離開，但都擔心到時無法接受。

周國賢望明年暑假開紅館騷

周國賢現忙於灌錄新碟，望明年初推出，「錄得很順利，其中一首是輕快歌，我以往較少唱這類歌，可能給人沉鬱感覺，希望這首歌能讓自己、歌迷及朋友放鬆點」。他原定去年4月舉行首個紅館演唱會，因疫情擱置，問何時開騷？他說：「每天都入紙申請，希望明年暑假舉行，現在開始準備，不想臨急抱佛腳。」他自覺目前過瘦，想肥一點，但又不可暴食增肥，因一肥就有雙下巴和肚腩，「回想兩年前有8塊腹肌，現在只得4塊」。

記者：柯美