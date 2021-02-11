ANSONBEAN擇偶睇性格 接受姊弟戀

【明報專訊】今年有份角逐樂壇新人獎的ANSONBEAN（陳毅燊）繼早前推出第一首個人跳舞快歌《CRUSH（oh no!）》後，第二首由馮允謙為他精心打造的抒情冧歌《you made my day》，是送給「豆粉」（粉絲暱稱）的一周年禮物。

20歲的ANSONBEAN自爆戀愛經驗僅兩次半，MV以「女友視角」手法拍攝，他唯有靠幻想營造開心甜蜜感覺。ANSONBEAN解釋其中拍拖「半次」原因，他說：「因為我曾問個女仔可否做我女朋友？對方答好，大家有拖手。後來她反口說不當是拍拖，所以只能算半次。拍拖最長一次維持10個月，前女友取笑我笨拙，因為我常撞爛東西，又說我善忘，不記得拍拖紀念日。」現在單身的他稱揀女友條件是性格要夾、不喜歡食辣，可接受大過自己最多5年的姊弟戀。

正忙於拍攝ViuTV偶像劇《i.SWIM》的ANSONBEAN，為扮演游泳好手，常去泳池練習水底轉身和跳水，可是開工不久已受傷，因太興奮跳入泳池，不慎撞到其他演員膊頭。

四棲發展 要「劏雞還神」

貪玩的ANSONBEAN兒時已經好百厭，自爆：「大概五六歲跟家人去海灘玩，我不懂泳術卻自行游到好遠，外公擔心我會被大浪冲走，於是叫父親救我回岸邊。可能爸爸太用力同太急扯我回來，被嚇一嚇，有好幾年留陰影，不敢落水。直至5年後被強迫去游泳學校上堂，終於克服心理障礙。」

為以最佳身形狀態示人，他狂做運動健身外，餐單只敢吃白飯和白烚雞肉。今年出歌又拍戲、電視和廣告，ANSONBEAN笑言要「劏雞還神」，讀小學曾學習南拳略懂功夫的他，下一個目標希望有機會接拍動作片，大展身手。

記者：林蘊兒

場地提供：南海小館─香港海洋公園萬豪酒店