金宣虎道歉獲舊愛原諒 友人預告爆事務所黑幕 事隔半日反口惹猜疑

【明報專訊】韓劇《海岸村Cha～Cha～Cha》35歲男星金宣虎日前爆出桃色醜聞，舊愛指他欺騙感情兼強迫墮胎，「暖男」形象迅即崩壞，金宣虎龜縮兩日終於認錯，但事件仍未平息，女方雖已接受道歉，但聲稱遭網民起底甚至人身攻擊，揚言採取法律行動；亦有自稱金宣虎好友表示，稍後將公開事件真相，矛頭直指金宣虎所屬事務所，卻在表態不足半日隨即反口，惹來外界議論紛紛。

文：蘇珮欣

本周初一名自稱是人氣男星K某的前女友，聲稱遭對方欺騙感情，強迫墮胎，外界猜測醜聞男主角正是金宣虎，然而事務所態度閃縮，一直拒絕正面回應，直至前日金宣虎首度開腔認錯，向前女友及公眾致歉。同晚女方表示收到男方道歉，並已消除誤會，她在網上留言：「我們有過真心相愛的時候，如今因為自己過激的言論，令他形象崩壞，我心裏也不好受。事件讓很多人受苦，我心情也很沉重，為免事件繼續發酵，決定刪除所有文章。」

舊愛遭恐嚇採法律行動

雖然女方釋出善意，網民仍然表示不滿，有人更向她「起底」，聲稱女方正是曾任YTN電視台天氣節目女主播的崔英雅，離婚後轉當網紅，並經營網上商店。她昨日透過律師發表聲明，對於網上惡意批評、侵犯私隱、人身攻擊及死亡恐嚇等言論，將會採取法律行動。律師又指她正承受着巨大的心理壓力，無法正常生活。

隨着金宣虎道歉及舊愛刪除文章，原以為事件告一段落，估不到另一暗湧出現，說的是昨日一名自稱跟金宣虎及舊愛相熟的網民，聲言今次事件跟他所屬事務所有關，暗示該公司未能跟金宣虎續約，於是「借刀殺人」，藉此毁掉金宣虎的演藝生涯。該網民又指本月25日將會公開有關證據，或是交給記者，希望以正視聽。相隔半日之後，網民突然改口，表示女方已經原諒金宣虎，因此毋須「搞大件事」，決定停止爆料。

網民反對退出《兩天一夜》

金宣虎「暖男」形象破滅，或將面臨巨額廣告違約索償，加上KBS電視台綜藝節目《兩天一夜》及至少3齣新片決定換人，星途恐怕斷送。韓媒昨日報道，不少粉絲仍然力撐金宣虎，透過KBS網站發起「反對金宣虎退出《兩天一夜》」的請願行動，截稿前已有近2萬觀眾贊成。

另一方面，有報道指金宣虎粉絲組織發放虛假信息，希望改變輿論風向，挽救偶像前途。