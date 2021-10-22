《魷魚遊戲》鄭浩妍誤爆劉在錫坐擁3億身家

【明報專訊】Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，帶挈女主角鄭浩妍人氣急升，前晚亮相名嘴劉在錫主持有線台tvN節目《劉在街頭》，她表示拍攝時間最長的是椪糖遊戲，足足花了一個星期才完成。談到社交媒體追蹤人數已超過2100萬，她直言廣告邀約不斷，「幾乎所有熟悉的品牌都包括在內」。談到男友兼《回答吧！1988》演員李東輝，鄭浩妍稱對方曾表示要努力工作，希望有日獲邀亮相《劉在街頭》，當時鄭浩妍戲言她會先當嘉賓，估不到一語成真，坦言為此沾沾自喜。

劉在錫又問鄭浩妍，如果贏得456億韓圜（約3億港元）會如何處理？後者反問劉在錫想法，另一主持曹世鎬隨即踢爆劉在錫身家也有此數，後者聞言一臉慌張，場面搞笑。

提起《魷魚遊戲》，內地影視串流平台優酷前日透過微博宣布製作綜藝節目《魷魚的勝利》，主題是智力與體力的挑戰，大玩童年遊戲，網民批評節目意念明顯抄襲《魷魚遊戲》，就連海報設計也大同小異。事隔半日優酷撰文道歉，更正節目名為《遊戲的勝利》，辯稱工作人員誤把棄用的概念圖片公開。可是網民不賣帳，斥責優酷另一節目《了不起的舞社》也有抄襲韓國綜藝《街舞女王》。