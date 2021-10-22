愛美莉賓特斟拍《天能》導演新片

【明報專訊】《天能》英國導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）早前宣布，將會開拍一齣有關「原子彈之父」奧本海默（Julius Robert Oppenheimer）的傳記片，曾跟他在《鄧寇克大行動》合作的男星施利安梅菲（Cillian Murphy），將會飾演《奧本海默》（Oppenheimer，暫譯）同名主角。

據美國電影網站Deadline昨日報道，《幻險森林奇航》女星愛美莉賓特（Emily Blunt）將會參演一角，扮演奧本海默妻子Katherine Puening，如果消息屬實，將會是二人繼《無聲絕境II》之後再度合作，令人期待。

《奧本海默》改編自普立茲獎得獎小說《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》，現實中的Katherine是個共產黨員，認識奧本海默之前，曾經3度離婚，兩人在派對上認識，隨即打得火熱，1940年奉子成婚，其後奧本海默加入「曼克頓計劃」，參與研發原子彈，改寫了第二次世界大戰的結局。