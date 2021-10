愛美莉賓特斟拍《天能》導演新片

next

【明報專訊】《天能》英國導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)早前宣布,將會開拍一齣有關「原子彈之父」奧本海默(Julius Robert Oppenheimer)的傳記片,曾跟他在《鄧寇克大行動》合作的男星施利安梅菲(Cillian Murphy),將會飾演《奧本海默》(Oppenheimer,暫譯)同名主角。

據美國電影網站Deadline昨日報道,《幻險森林奇航》女星愛美莉賓特(Emily Blunt)將會參演一角,扮演奧本海默妻子Katherine Puening,如果消息屬實,將會是二人繼《無聲絕境II》之後再度合作,令人期待。

《奧本海默》改編自普立茲獎得獎小說《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》,現實中的Katherine是個共產黨員,認識奧本海默之前,曾經3度離婚,兩人在派對上認識,隨即打得火熱,1940年奉子成婚,其後奧本海默加入「曼克頓計劃」,參與研發原子彈,改寫了第二次世界大戰的結局。