【開箱】流行曲的定義 對號入座聽出《玻璃心》

【明報專訊】剛過去周日ViuTV播出《膠戰S2》第2集，找來網絡紅人小薯茄成員擔任嘉賓，友台同一晚的綜藝節目《童你一起長大了》，繼續玩懷舊，鞏固熟客群，首播前已被網民嘲諷為《至叻小人瑞》、《閃電平安鐘》、《放入ICU》、《430通波機》……言辭甚刻薄，難怪無綫最近忍無可忍要報警稱遭網絡欺凌。不過無綫當年要求藝人亮相友台時嚴禁廣東話發言，又是否欺凌？觀眾大概心中有數。其實每周發布的直播收視數字，無綫仍遙遙領先對手；網上平台的重溫數據，始終從缺，棄守電視旁的網絡世代實際的觀影習慣，又可曾從公布的數據中反映？

《玻璃心》網上點擊近千萬

《膠戰S2》有MIRROR成員呂爵安坐鎮，題材卻不新鮮。首季去年12月首播，已被指似《Running Man》等韓國綜藝節目；看ViuTV高層魯庭暉的訪問及年初在社交平台所言，當同事賣橋，他最初也認為這類遊戲節目既無聊也欠新意，本着相信負責製作的幕後團隊，姑且一試，結果在網絡引起熱話；第2季推出之前，已先有賀歲版，而且貫徹ViuTV低成本原則。據魯庭暉說，首季有一集就在他辦公室外取景，編審還吩咐他3小時內不要離開房間，漠視他如廁的權利。

《膠戰S2》首兩集收視點分別是3.9及3.7，已是該台周日冠軍；對家無綫又怎樣？同時段播《勁歌金曲》，分別6.4與6.8收視點；若以ViuTV音樂節目《Chill Club》比較，比《勁歌金曲》早一小時播放，分別3點和2.4收視點。曾志偉最近受訪稱未來要加強音樂節目，他入主無綫後確實與三大唱片公司破冰，《勁歌金曲》成績卻不見突破；投放資源炮製《聲夢傳奇》，熱捧未成年少女，炎明熹首支單曲《真話的清高》面世逾月，MV在YouTube突破百萬點擊，Anson Lo同期推出的《Megahit》，已近500萬瀏覽次數，更厲害的是大馬歌手黃明志跟台灣藝人陳芳語合唱的《玻璃心》，MV本月15日首播，截至昨日，短短一周已接近千萬點擊，據報兩人的微博卻在歌曲面世後被關閉。究竟他倆唱了什麼？

綿綿情話還是嘲諷小粉紅

黃明志有大馬人通曉多種方言的優勢，作曲填詞一手包辦，確是鬼才，4年前有首《擊敗人》，抒情歌旋律，通篇沒一個髒字，卻把閩粵粗口諧音嵌入每句歌詞，衛道之士群起攻之，然而沒心存歹念，就不會聽到髒話。《玻璃心》亦然，旋律十分melodic，MV的畫面主調粉紅，還沒砵蘭街休憩花園般鮮艷，除了黃明志和陳芳語，就只有一隻熊貓公仔在演出。有說此歌暗諷內地小粉紅；單看歌詞，可以只是情侶情話與吵架的種種怨言，譬如「你擁有粉紅色純潔的心，熱愛小狗小貓蝙蝠果子狸」、「你說我 （屬於你），別逃避（快回家裏），一點都不能少都讓你贏（不講道理），你要我 （去說明），不可分割的關係」。

至於「不換肩（走了十里），扛着棉花，採着牠愛的蜂蜜（共同富裕），拚了命（要脫貧），每天到韭菜園裏，收割撒幣月領一千真開心」這幾句，也可以是描述情侶面對現實的煎熬。觸碰禁地會否是「說個話，還要自帶消音，怕被送進去，種哈密瓜再教育，吃了蘋果，你又要切鳳梨？」然而，哈密瓜、蘋果與鳳梨（港人稱之菠蘿），何罪之有？還是跟「香港加油」一樣，都是對號入座的果，所以小粉紅聽到的是辱罵，花生友卻拍案叫絕？

流行曲今天或可以網上流量數據來定義流行程度，但好的流行曲內容也同時反映了時代氛圍、指出社會流弊，世代流傳；曲詞俱擅長的卜戴倫（Bob Dylan）寫下無數經典，最為人廣傳的作品從來不歌頌建制，甚至會踩界，為陷冤獄者呼冤。如果他寫的是「唱將式情歌」或「大灣區中秋電影音樂會主題曲」水平，5年前的諾貝爾文學獎還會頒給他嗎？