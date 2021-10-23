無綫節目巡禮 周嘉洛上位企第一排 唐詩詠陳山聰孭重飛擔正3部推介劇

【明報專訊】《無綫節目巡禮2022》昨日於電視城舉行，出動近200名藝員向廣告客戶推介劇集及節目，大合照顯示受重用指數，陳豪獲安排企第一排正中間，兩旁是汪明荃與薛家燕。被力捧的上位小生周嘉洛亦升呢，站於第一排側邊位置。13部推介劇集中，唐詩詠及陳山聰各佔3部最多，視后李佳芯則無份。首席創意官王祖藍預告正籌備製作26個不同主題的綜藝節目，並透露明年香港小姐50周年會大搞。J2台創意總監C君（鄭詩君）在台上笑稱自己拉「高」J2台年紀時，口快誤講粗口諧音。王賢誌監製的節目《仔仔一堂》一直被指11月播，但在推介節目中突然「被消失」。

記者：林祖傑、林蘊兒

攝影：劉永銳

節目巡禮開始前影大合照，陳豪站在前排正中間，身邊是汪明荃與薛家燕。其他一線小生及花旦分兩邊企，獲力捧的周嘉洛成功躋身第一行最側位置，明顯升呢受重視。現場播放推介13套主打新劇片段，譚俊彥主演《十八年後的終極告白2.0》，他被指似韓劇《魷魚遊戲》男主角李政宰，司儀麥美恩要求他以韓文打招呼，他笑道：「大家唔好搞錯，我哋係廣東話拍攝。」《魷魚》效應令他人氣升，受女客戶歡迎，排隊與他合照。陳煒在《雙生陌生人》有穿睡衣鏡頭，透露劇中是性感擔當，會色誘馬德鐘。

陳山聰催唐詩詠快啲出嫁

唐詩詠與陳山聰在推介劇集中各佔3部最多，包括合作的《超能使者》及《隱形戰隊》，他們互相恭喜。陳山聰稱不止這個產量，他們還有《唐人街》未知何時播出，他亦有《金宵大厦2》正審批，預計明年播。他表示要努力工作搵奶粉錢，又稱兒子學費貴，現在不敢亂買名牌。唐詩詠透露拍劇後想放半年假，陳山聰即催她快啲出嫁。唐詩詠笑言：「要放假先有機會搵到老公，所以要快啲放。」

李佳芯推介劇捧蛋：有飯食飯

李佳芯與陳凱琳於重點推介劇集均無份，李佳芯表示下月開工拍新劇《有種好男人》，她說：「是否重點不重要，最緊要有劇拍。工作都是公司安排，我完全掌控不到自己人生，有劇便拍、有節目就做，有飯食飯。」她否認語帶唏噓：「最緊要做自己做得到的，拍劇是我有信心做的事。」陳凱琳加入明珠台主持節目，她說終於被發掘到英語潛能，獲曾志偉讚英文叻。

馬國明笑湯洛雯論盡 行路都扭親

湯洛雯與男友馬國明一同受訪，她穿貼身花裙聲稱瘦了，馬國明說：「我成日話健康最緊要，瘦不代表一定靚，健康就靚，無病無痛就最靚。」他解釋這樣講因女友十分論盡，行路會扭親腳，已習慣拗柴，前一晚才在樓梯跣了幾級整損，「她媽咪致電叫我睇住她，但我開工睇唔到」。湯洛雯稱男友最近拍劇也傷晒，她得閒會幫男友按膊頭穴位紓緩。湯洛雯又笑稱男友經常扶她行。馬國明笑道：「好似有咗咁！」湯洛雯更正：「是好似老人家咁，一陣又寫我有咗！」問馬國明娶湯洛雯便可以睇住？他說：「不關事，娶她返去，我都要開工，有時都得她一個人。」湯洛雯投訴剪了齊蔭髮型被馬國明笑樣子細了，襯她的智商。馬國明解釋女友性格細路女，保持天真的心是好事，樂觀是優點。

王祖藍介紹綜藝節目時搞笑自嘲，還將曾志偉和C君拖落水：「我老婆（李亞男）一定做不到無綫高層，大家都知總經理曾志偉、J2創意總監C君和我都是153高度，兩名高層樂易玲和曾勵珍最近都沒有穿高踭鞋。」他預告籌備製作26個不同主題綜藝節目，包括《媽媽不想努力了》、《好聲好戲2》、《男神廚房》等，笑言「做到嘔」。他否認暫停製作廚藝節目，說肥媽、李家鼎等會繼續拍飲食節目。明年是無綫55周年台慶兼香港小姐50周年，將會大搞。

C君自嘲J2台年紀最大

C君上台介紹J2台節目，形容自己是J2台最大，不是指職位而是年紀。他稱37歲，比韋家輝26歲首任監製起步遲。談到J2台幕後人員平均年齡28歲時，他口快快誤說粗口諧音：「有我就將年紀拉『高』了。」

王賢誌不清楚《仔仔一堂》被消失

在宣布下月推出的J2節目沒有王賢誌監製的男男配《仔仔一堂》。王賢誌回覆《明報》表示不清楚情况，他只是負責製作，要問C君或曾志偉，他沒有什麼可回應。

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