著短褲捱冷出席發布會 黃子華讚鄭中基有急才

【明報專訊】黃子華、鄭中基、MIRROR成員楊樂文（Lokman）及邱傲然（Tiger）合作拍攝信用卡廣告，昨日舉行發布會，四人一同出席，當中只有黃子華穿短褲出場，他說：「我好有誠意，今（昨）日天氣凍，都著短褲見大家。」

黃子華與鄭中基（Ronald）被問到酬勞是否天價？他們均表示跟平常一樣，鄭中基笑說：「次次都覺得收得不夠，多一點就好。」兩人不是第一次合作，之前合作過一部電影，由鄭中基執導，黃子華演出，但未知何時上映。

望賀歲檔雙贏

不過，今年賀歲檔他們將會打對台，黃子華說：「今年打對台，後年又可以合作。不要講對撼，可以睇完一部再睇另一部，好睇可以睇晒，哪怕有五六部賀歲片同時上映。某年我拍賀歲片，先知朝早6時半都有早場，證明新年睇戲的需求量很大。」鄭中基稱小時候過年，家人習慣帶他們看午夜場，第一次看午夜場是《最佳拍檔》，感覺好正。黃子華認同：「睇賀歲片是每年的責任，吃完團年飯就出動，誓要買到飛，還要睇幾場。希望大家好，觀眾部部都睇，帶旺電影市道。」問黃子華可有興趣在鄭中基的YouTube頻道亮相，一起整蠱人？他說：「有才華先可以整蠱人，我才華好慢，Ronald是跑車，有急才。」鄭中基在黃子華面前不敢認叻，「我快是門面，慢才有深度」。

Lokman自嘲BB級

Lokman與Tiger可以跟黃子華、鄭中基合作感到開心，Lokman說：「我們是BB級，看過他們很多作品，估不到有機會合作，拍攝時好緊張。」有否自薦跟他們合作拍電影？兩人均表示很想，但不敢開口，拍廣告時要壓止興奮，免得失禮。傳MIRROR明年在紅館舉行演唱會，問兩人是否着手準備？Lokman說：「未知，公司未通知我們，所以未準備，可能開騷前幾個月才通知我們，我都想早點知，可以有多些時間構思新玩意。」

記者：柯美