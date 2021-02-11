陳法拉前夫再婚 薛世恒讚太太完美乘多100倍

【明報專訊】薛世恒早前在社交平台公開與圈外女友Cherie的戀情，並透露求婚成功及已訂婚。昨日薛世恒低調迎娶Cherie，於酒店舉行簡單而隆重婚禮，在雙方父母及親友見證下，進行註冊簽字儀式，一對新人興奮又感動。

「不要誤會是奉子成婚」

疫情關係，婚禮只有50名親友參與，雙方家長及親友，薛世恒弟弟薛嘉麟、弟婦諸葛紫岐及好友黃祥興夫婦等都有出席。一對新人早上穿中式禮服進行接新娘和向長輩斟茶儀式，之後換西式禮服和婚紗，在酒店露天花園舉行婚禮，現場以鮮花搭建小庭園，氣氛浪漫。薛世恒與Cherie在牧師引領下宣讀誓辭及交換戒指，薛世恒深情對太太說︰「我愛你。」他與Cherie先後多謝雙方父母，薛世恒透露父母多次對他說︰「大個仔了，真是一個轉變。因我細個好曳，令爸媽擔心又激氣，到現在我仍是小朋友，但我搵到一個令父母放心的太太，她好細心，一定會好好照顧我。」他透露跟Cherie拍拖數年，有共同信仰，十分投契，又大讚太太：「在我心目中，她是一個完美的女仔，仲要乘多100倍，她好溫柔，是好好的女仔，能配合我古怪性格。」薛世恒提到用了很短時間籌備婚禮，笑言大家不要誤會是奉子成婚。至於造人計劃，他與Cherie都好喜歡小朋友，一切隨緣。

薛世恒與陳法拉2007年秘婚，婚姻維持6年，2013年離婚。薛世恒之後曾跟黃百鳴女兒黃漪鈞及廖碧兒傳緋聞，但他都否認。陳法拉前年再婚，與法籍丈夫Emmanuel Straschnov組織家庭，今年初誕下女兒「小米妮」。

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