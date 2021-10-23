「朱豔強」最後一個騷 攬盡小鮮肉嘉賓

【明報專訊】少爺占（甄子康）相隔7年再化身朱豔強（YimYim）回歸舞台，一連三場的《朱豔強自己一條Show》前晚於修頓場館舉行首場演出。YimYim出場時稱知道市民留港抗疫，想看音樂會卻買不到門票，於是扮黎明、林家謙、組合MIRROR唱歌，大放笑彈。談到港版《大叔的愛》，YimYim笑言幻想大叔黃德斌拍底褲廣告，但又說不太贊成：「因為我不想他著底褲，要他全裸！」

玩《魷魚》木頭人

韓劇《魷魚遊戲》熱爆，YimYim現場模仿木頭人「掃射」觀眾，當他一轉身，見到小鮮肉ANSONBEAN（陳毅燊）上台唱歌，搞笑說：「他20歲咋，條牛仔褲穿窿，就快見到底褲了。」然後從後抱抱ANSONBEAN，再為對方除外套。ANSONBEAN著黑背心騷大隻身形，即場教健身動作，又打後空翻展身手。當被YimYim要求騷肌時，ANSONBEAN即除去黑背心，但內有白背心，十分鬼馬。

小鮮肉嘉賓還有趙祥誠（Ben）及魏浚笙（Jeffrey），Ben上台打羽毛球，YimYim趁機從後擁抱，要求教舞步，Ben即場表演招牌折骨舞。最搞笑Jeffrey亮相時，YimYim以腳軟為由扮樹熊跳到他身上，Jeffrey酷爆上演公主抱，又唱情歌。人氣勁的七仙羽穿紅旗袍現身，教大家解決感情問題，並玩問答遊戲送人形攬枕。

被Jeffrey電暈

少爺占騷後表示，考慮完成3場演出便放下YimYim角色：「以前未有小朋友，所以無包袱，做什麼都無所謂，現在世界不同，不想被人話呃錢搵飯食。」他預告明年投入艾粒20周年紀念活動。他覺得今次的嘉賓都好玩，期待有更多合作。他覺得跟Jeffrey最夾，被對方雙眼電暈。

記者：鍾一虹