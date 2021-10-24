副導稱道具槍安全 被指工作環境惡劣 艾力寶雲發帖：震驚與悲傷難以言喻

艾力寶雲日前在新墨西哥州為主演及監製的新片《Rust》拍攝開槍戲，造成一死一傷慘劇，警方仍在調查事件，艾力首度回應，在社交網發帖稱感到震驚及悲傷。（資料圖片）

【明報專訊】《複雜關係》63歲男星艾力寶雲（Alec Baldwin）本月21日在美國新墨西哥州聖達菲市拍攝新片《Rust》開槍戲，擊中42歲女攝影指導夏蓮娜赫晉斯（Halyna Hutchins）胸膛及48歲導演祖蘇薩（Joel Souza）肩膊，造成一死一傷。據當地警方初步調查，當時副導演把道具槍交給艾力寶雲，並聲稱安全；艾力寶雲前日透過社交平台發帖稱：「對於奪走夏蓮娜赫晉斯性命的悲劇事件，我的震驚與悲傷難以言喻。」

當地警方向新墨西哥州聖達菲地方法院呈交的書面證詞，子彈擊中女攝影指導夏蓮娜赫晉斯胸口，以及祖蘇薩肩膊，前者傷重不治；至於祖蘇薩，據《Rust》女演員法蘭西絲菲沙（Frances Fisher）稱他已出院，但未得到院方證實。

片場槍械使用有明確安全規範

事發後《Rust》暫時停工；警方表示，目前尚未提出任何控罪，調查仍在進行。當地警方發言人Juan Rios表示，刑警已到片場訪談目擊者，初步調查重點在道具槍裝置方面及實彈從何而來。據美媒報道，艾力寶雲當時從副導演手中接過手槍，後者表示很安全；手槍在使用前，一直都放在道具推車上。艾力接過手槍後開始拍攝，朝前方開了一槍，卻射穿女攝影師夏蓮娜赫晉斯胸膛，又擊中了導演祖蘇薩肩膊。

據《紐約時報》報道，片場對槍械使用有既定且明確的安全規範，必須由持有牌照的軍械師嚴格管理，演員亦應接受槍械安全訓練，且禁止使用實彈。通常拍片時會使用裝有空彈的真槍，裏面會有彈匣、火藥、紙填料或蠟，以製造逼真火光和火花效果。至於香港拍攝時使用的槍械，根據警務處網頁的資料顯示，只容許使用改裝槍械及空彈作拍攝用途，而作拍攝用途的改裝槍械及空彈一律須領有有效牌照或獲得警務處長豁免領牌，方可使用。

艾力寶雲其後透過社交平台發聲明稱：「對於奪走夏蓮娜赫晉斯性命的悲劇事件，我的震驚與悲傷難以言喻。」他又稱會全面配合警方的調查；另一帖文他表示已聯絡夏蓮娜的丈夫，會支持他及其家人，並為夏蓮娜的丈夫和兒子感到心碎。此外，來自演藝世家的艾力寶雲，胞弟、《非常嫌疑犯》史提芬寶雲（Stephen Baldwin）、侄女Hailey（Justin Bieber太太）分別透過社交網表達難過之情。艾力跟前妻金碧辛加（Kim Basinger）所生的長女Ireland事發後接到記者採訪邀請，她發文痛斥他們「卑劣又冷血」，並慰問女攝影指導夏蓮娜赫晉斯的家人及朋友，又稱「希望今天能緊緊地擁抱我的父親」。

被指事發前多名員工離職

另一方面，有美媒引述幕後工作人員消息指，《Rust》拍攝現場環境惡劣，出事前有幕後已投訴工時過長、防疫措施鬆散、安排他們住在距離片場要駕駛一小時以上的酒店，導致多名工作人員離職，據稱劇組找來非公會從業員頂替。

有爆料者亦向傳媒透露，《Rust》劇組沒認真召開安全會議，事發前亦發生過槍械意外。此外，有當地傳媒聲稱拿到報案時的錄音，有自稱《Rust》編審的女子表示，有兩人被槍傷，需要即時救治；當被問及槍械是否使用了實彈時，她最初稱不清楚，其後爆粗表示副導演理應要檢查清楚。事件中暫時沒任何人被捕。