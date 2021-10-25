重返無綫升任總經理 傳達娛樂資訊正能量 曾志偉拍板打牌新節目

曾志偉表示重返無綫，面對最大問題是人手不足；另外，以前是先製作節目才搵廣告，現在會搵了廣告再去做節目。他又稱主席許濤承諾及鼓勵，是不希望節流，可以做到開源。

【明報專訊】曾志偉今年2月回歸無綫擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），上任短短7個月，上月再升任總經理（節目內容營運），職位愈高責任愈大。面對目前電視行業激烈競爭，曾志偉保持「莫忘初心」宗旨，希望無綫肩負起服務市民的責任，傳達娛樂、資訊及正能量，亦帶出新思維及年輕化。對內他是親民的總經理，將自己在演藝行業近50年的經驗，跟台前幕後分享，並團結上下，務求做到全民皆兵，百花齊放。

記者：葉靜文、陳釗

曾志偉由藝人身分轉變做掌管3000多名員工的無綫高層，重新適應新工作環境，每天由早忙到晚。志偉在總經理辦公室接受訪問，坦言上任初期不太習慣，多年來拍戲時間不穩定，突然過回平常人的正常生活，定時返工，需要時間適應。他笑說：「最記得初時同事說下星期不用開會，我問點解？原來是復活節假期，但對於我以前拍戲時間顛倒，完全沒有假期的概念，要調整生活模式。現在亦學習放鬆，明白工作是做不完。」

先廣告後製作違反本意

重返無綫，志偉覺得面對最大問題是人手不夠，電視行業近10年不斷收窄，入行的人不多，要增聘有經驗的人才不容易。另一樣是做節目的形式轉變，以前是先製作節目才去搵廣告，現在會出現搵了廣告再去做節目，感覺違反製作的本意，「無綫作為最大廣東話製作的電視台，是以創作為本，希望扭轉這個情况，尊重創作人。像一間餐廳，不是只迎合客人口味，還要有自己的招牌菜，從而再製作新菜式給客人品嘗。現在配合新時代要有新思維，昔日無綫只有翡翠台及明珠台，現在多了不同頻道及多元化發展，我今次返來是學習」。志偉稱面對觀眾選擇愈來愈多，有不同競爭對手，無綫要迎合現今的潮流趨勢，製作不同類型節目。

口號百花齊放全民皆兵

無綫近年予觀眾感覺較傳統保守，現在積極改革趨向年輕化，是否可以改變外間的觀感？志偉說：「不是製作一兩個節目便能改變，是要賦予一個方向，讓所有藝人及製作人一齊去諗，我一個人的想法有限，他們提出後，我們去把關，告知什麼可行。」

志偉給予台前幕後發揮所長的機會，特別年輕演員及幕後人員，「我有個口號，希望『百花齊放、全民皆兵』，同所有同事一齊創作，認識新事物，對他們都是新挑戰，大家都開心。以前我覺得藝人被動，其實可以主動提供意見，適合會盡量給予機會嘗試。我在6樓有個辦公室，歡迎大家有構思可以向我提出。我之前曾召集幕後人員開會，每人提出想做的3個節目寫上板，再投票，竟然一班年輕人想做麻將節目， 令我好意外，所以有新節目《麻雀鬥室三決一》」。

許濤鼓勵 不希望節流

志偉認為翡翠台有固定節目安排，發揮空間有限制，但會調節，增加變化。至於J2可以容納更廣闊的題材，未來加大力度發展，邀請C君（鄭詩君）出任創意總監，希望更貼近年輕人。他會堅守無綫作為免費電視台服務觀眾的使命感，提供娛樂之餘，亦希望帶到資訊及正能量給觀眾，睇完節目都有東西入袋。

製作時是否要計住條數？志偉表示主席許濤給予他最大承諾及鼓勵，是不希望節流，可以做到開源，「這是我返來的一個原因，近幾年不斷聽到無綫裁員，我覺得要節流去做生意是好大問題，人手不夠，製作水準可能下降。我以前熟悉的無綫年代，未聽過要節流，方小姐（方逸華）咁識計數，都是採取開源，將節目做大些，受歡迎便自然會有廣告」。

志偉認為目前無綫最大對手是自己，「永遠做好自己最重要，我同個仔講，做人最緊要保住自己有用，就會做到想做的事。我今次返來除了跟年輕人分享自己幾十年在這行業的經驗外，亦希望能夠安排適合的人做適合的崗位，提拔人才去成就他的才能。如果這兩方面做得差不多，就是我『起身』的時候，我68歲已過了退休年齡」。

加強與內地合製節目

志偉稱無綫未來會加強跟內地合作節目，「我同祖藍（王祖藍）過去10年在內地工作，10年前好多香港製作人去內地分享經驗，近年當地演藝事業發展迅速，相對很多香港人去內地學習。內地地方大，資源充足，還有好年輕化，既然要學習就要交流，共同去製作。明年是香港回歸25周年，內地好多電視台跟我同祖藍都熟識，都想明年合作節目」。

至於兩地口味問題，志偉認為最重要是溝通，「我有個比喻，香港可以做一個全世界的招收平台，例如跟內地做選秀節目，可以全世界的華人先在香港選拔，之後再到內地作賽」。