首戰半馬93分鐘完成 張繼聰跑到想嘔 靠女兒打氣衝線

【明報專訊】一年一度體壇盛事渣打香港馬拉松（渣馬），受疫情影響去年停辦，延至昨日復辦，吸引不少熱愛跑步人士參加。以往不少圈中人湊熱鬧參與全馬（42公里）、半馬（21公里）及10公里賽事，今年藝人參加人數明顯較往年少，當中包括商台DJ Donald（唐劍康）、組合C AllStar成員梁釗峰（釗峰）、張紋嘉、林奕匡、Dear Jane低音結他手Jackal及徐濠縈等。首次參賽即挑戰半馬的張繼聰（阿聰），最終以1小時33分29秒完成，新手的他成績算不錯，經驗老到的當奴比阿聰慢了近16分鐘衝線，即笑斥對方「黐筋」，跑得太快。C AllStar陳健安（On仔）苦練多時參加半馬，臨出賽前在社交網宣布，因身體不適決定棄跑，大感可惜。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

以白髮造型示人的阿聰在眾多參賽者中特別易認，早於一年前跟專業教練學跑步，每周跑足5天，對首次參賽成績大感滿意，他說：「好滿意，慶幸我有命返回終點跟你們傾偈。對上了年紀是業餘跑手的我來說，在90至100分鐘內完成，好開心，不會計較名次排名，對自己已有交代。」阿聰稱終明白點解那麼多人沉迷跑步且上癮，自嘲41歲才開始跑步，視乎情况才決定日後會否再參賽。

女兒為父搽指甲油打氣

賽前僅睡了幾小時的阿聰，凌晨4時許便出門口，太太謝安琪和仔女仍未起牀。他展示塗了指甲油的左手，透露女兒張靖以特別方法為他打氣，冧爆說：「她說如果我跑到疲倦，就望一望左手，她不塗右手原因是怕我太辛苦，途中跑經最地獄的西隧我就望手兩三次，阿女真是治到我。」阿聰跑經會展曾感少少腳抽筋，最後一段路更有想嘔的感覺，可是沿途見街坊熱情打氣，唯有頂硬上繼續。跑完最想歎杯咖啡，打算拿紀念獎牌向女兒炫耀，騙女兒在比賽勝出。

另外，講到阿聰參演的電影《媽媽的神奇小子》代表香港報名角逐第94屆奧斯卡「最佳國際影片」，他開心又感動，並說：「這套是勵志片，外界反應好，又獲提名，覺得人生真是充滿希望。好替導演開心，因花了很多年時間準備，條路不易行。吳君如和其他演員也為電影付出好多，證明這個世界有付出會有回報。」

老手Donald笑斥新丁阿聰黐筋

釗峰與Donald已多次參賽；前者跑10公里，50分48秒完成，後者挑戰半馬以1小時49分鐘40秒完成。最少參加過9屆渣馬的Donald，開心跑出個人最佳成績，仍不及新手張繼聰跑得快，他笑稱：「佢黐筋，唔同佢玩呀，多年前曾跟阿聰跑山頂，已知他跑得很快。」Donald解釋由於宣布復辦到昨日比賽僅兩個月，大嘆不夠時間訓練。

釗峰輕鬆完成賽事，但隊友On仔臨時退出比賽，釗峰無奈說：「On仔為賽事好勤力練習，又很節制飲食及提早休息。只知他身體不舒服，我沒有詳細問原因，畢竟他跑半馬，不能搏，日後有更遠路要行，也勸他不要勉強跑，待下次再一齊參加。」

張紋嘉不滿表現 爆粗鬧自己

張紋嘉（Crystal）和林奕匡（Phil）同樣挑戰10公里。Crystal表示因天氣太熱，最終用了1小時15分02秒才完成，她不滿表現，並說：「比以往跑慢很多，忍不住在心內粗口橫飛暗罵自己，盼下次能打破個人紀錄。」

Phil稱疫情下少了練習，耗1小時8分鐘完成賽事，自覺成績不過不失，認為在70分鐘內跑完很理想。他首次挑戰跑經西隧，加上炎熱天氣和猛太陽，直認過程辛苦：「看手表知道心跳次數最多有182，之後放鬆，跌落170。沿途有很多市民打氣支持，感到有點壓力，不敢停下來，唯有慢跑。」

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