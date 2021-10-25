吳業坤咒許廷鏗公司執笠

【明報專訊】許廷鏗（Alfred）、吳業坤（坤哥）、葉振棠與泳兒昨日於灣仔演藝學院參與《E大調合奏團歲月如歌音樂會》，「巨聲幫」Alfred與坤哥久別重逢，雞啄唔斷，他們表示今次沒有合唱，亮點反而是跟60歲以上的長者管弦樂團合作，Alfred說：「疫情放緩，長者們可以再出來表演，意義好大，我見到他們好努力綵排，聽到他們演奏《獅子山下》，我感動到喊出來。」坤哥透露為演唱經典《車衣妹萬歲》和《打雀英雄傳》下苦功，他說：「這兩首歌推出時，我仍未出世，3個月前在日本拍節目時已開始練唱。」

坤哥恭喜Alfred自組製作公司，喜見舊朋友有不同發展，但他就怕開公司應付不來，又笑說：「等我汲取Alfred的失敗經驗，先再考慮。」Alfred笑坤哥是烏鴉口：「點解佢講嘢，咁耐都冇好到㗎，我希望不會被他講中。」坤哥急補鑊：「我睇好Alfred。」

祝胡鴻鈞個唱大賣

同期的胡鴻鈞快將開處男騷，Alfred和坤哥祝他個唱大賣，希望能抽時間到場支持，Alfred表示最近忙於《全民造星IV》指導幾十名女學員，坤哥要求跟Alfred去睇比賽，Alfred立即答應。提到坤哥缺席無綫節目巡禮，他解釋因身體不適，並說：「我份約仲有一段時間，暫時想放時間在唱歌上，因為今年好多時間不在香港，拍劇等出年，可能寶物沉歸底。」

泳兒喜有熱情新粉絲

泳兒談到疫情期間做了好多節目和演出，曝光率大增，吸納不同年齡層新粉絲，而且新粉絲好熱情，有人幫她找泊車車位，令她好開心，泳兒說：「我性格內向，連班粉絲都好怕醜，以前出活動要主動邀請他們合照，我覺得自己近年釋放了，都想呼喚粉絲放膽，期待下次開騷，他們會大嗌『我愛你』，可能我要教他們開聲。」

記者：鍾一虹

攝影：陳釗