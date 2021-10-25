《智異山》首播收視9% tvN史上第二高 全智賢坐輪椅留懸念

《智異山》是韓國有線頻道tvN台慶劇，製作費1.95億港元，以當地著名景點智異山國家公園為背景，講述護林員的故事。

朱智勳的角色在《智異山》受傷昏迷，跟他腦內收到神秘信息可有關係？

身手不凡的全智賢在《智異山》首集結尾坐輪椅出場，令人好奇故事之後的發展。

【明報專訊】《藍海傳說》全智賢與《屍戰朝鮮》朱智勳合演韓國有線頻道tvN重頭劇《智異山》前晚首播，收視率錄得9%，瞬間最高10.7%，不單成為同時段收視冠軍，亦僅次於《機智醫生生活2》成為tvN史上最佳開播成績第二位。首集講述全智賢與朱智勳飾演護林員在颱風暴雨下拯救登山者，影像凌厲節奏緊湊，贏得網民讚賞。然而尾聲全智賢坐輪椅登場，朱智勳更傷重昏迷，令人好奇劇情發展。香港觀眾可透過愛奇藝收看。

隨着《海岸村Cha～Cha～Cha》上周結局高收，tvN以創業15周年的台慶劇《智異山》接力，據報新劇製作費高達300億韓圜（約1.95億港元），由《鬼怪》導演李應福及《屍戰朝鮮》編劇金恩熙攜手合作，除了全智賢與朱智勳擔綱主演外，同劇還有《雖然是精神病但沒關係》吳正世、《黑道律師文森佐》趙漢哲、《回答吧！1988》成東日及《Sweet Home》高敏詩等合演，台前幕後陣容鼎盛，難怪收視報捷。

開播收視僅次《機智醫生生活2》

新劇以韓國著名景點智異山國家公園為背景，首集把智異山形容為陰陽交界，暗示有靈異事件發生。全智賢飾演資深護林員徐伊江奉命上山拯救失蹤14歲男孩，朱智勳扮演新入職隊員姜賢祖，在惡劣天氣下跟隨伊江搜索，賢祖腦內突然出現奇怪畫面，二人於是循着線索，找到由樹枝和石頭做成的標記，終於發現男孩，救回一命。

事隔兩年之後，伊江再度登場，卻是坐上輪椅，似在執行任務期間受傷，而她的拍檔賢祖更躺在醫院病牀，昏迷不醒，成東日飾演護林隊隊長曹大震更遺憾地說「他無法再上山了」，究竟伊江與賢祖在過去兩年發生何事？實在令人好奇，從第2集預告片段可見，賢祖昏倒樹下，腹部受傷出血，伊江一臉緊張，透過對講機求救，令人好奇劇情發展，有望刺激下集收視再升。

《智異山》首集平均收視率錄得9%，超越《陽光先生》（8.9%）、《男朋友》（8.7%）、《哲仁王后》（8%）和《黑道律師文森佐》（7.7%）等，躋身tvN最佳開播劇集亞軍，僅遜於收視率達10%的《機智醫生生活2》。

《黑色太陽》結局收視未能破頂

跟《智異山》同晚播出的MBC電視台60周年台慶劇《黑色太陽》第12集結局，收視率錄得8.8%，比不上同劇第3集的最佳成績9.8%，未能以高收視寫下句號。今集講述男主角南宮民飾演國情院特工韓志赫與《他人即地獄》女星金芝恩扮演劉在伊攜手合作，對付劉五性扮演奸角白謀士，最終化解炸彈和人質危機；另一方面，張英南飾演都次長拒絕復職，南宮民則再披戰衣，以開放式結局暗示他將重出江湖。

《黑色太陽》圓滿結束，南宮民透過社交媒體留言「謝謝你，再見，韓志赫」，同時發表劇終感言，感謝觀眾和台前幕後支持，「雖然拍過很多動作戲，但像《黑色太陽》這樣激烈而漫長的作品，至今還是首次，拍攝期間跟導演和動作指導配合得宜，雖然身體很累，但為拍出精彩場面，經過互相討論和努力，總算取得好成績」。