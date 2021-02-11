鏡粉賣廣告賀MIRROR成軍3周年 Anson Lo遇車禍 扭親腰無大礙

連鎖快餐店設於金鐘的旗艦店，變為MIRROR期間限定主題店，內有眾成員的個人和團體宣傳硬照、打卡牆，以及1：1 紙板公仔。

Anson Lo昨午在IG限時動態貼出短片，繼續用最愛的流鼻血filter拍片報平安。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）前晚搭的士回家時遇上交通意外，的士被尾隨私家車撞上行人路。盧瀚霆事後報平安說沒受傷，還提醒大家一定要扣好安全帶。11月3日是MIRROR成軍3周年，有連串工作安排，幸Anson Lo無恙，只是令神徒（粉絲暱稱）虛驚一場。MIRROR獲邀為連鎖快餐店宣傳，配合他們成軍3周年，有MIRROR期限主題店外，還有110輛MIRROR 12名成員專屬巴士在全港各區行走，再掀全城MIRROR熱。

娛樂組

Anson Lo前晚在Instagram限時動態留言，自爆發生交通意外，幸無大礙。他稱前晚收工搭的士回家，在車內自拍留言：「進修的一天。」話口未完，他又上載一段文字，說撞車了！他寫道：「今（前）日的小確幸，剛剛乘搭計程車時，被後面的一輛私家車撞到，整架計程車被撞上行人路的樹旁，幸好司機叔叔和後面車內的人沒受傷，我也沒事，大家放心。再次感受到生命的寶貴，大家記得乘車時，一定要扣好安全帶。」

神徒擔心 勸教主睇醫生

之後Anson Lo更新IG報平安：「大家可以放心啦，我回到家了，司機叔叔不停追問我用不用去醫院……扭到一下腰而已，沒有大礙，現在先吃個晚飯。」神徒好擔心，勸教主睇醫生。他再留言：「答應你們明（今）天睡醒後再視乎情况，大家不用擔心，早睡早起身體好。」

「最大問題係條腰有舊患」

警方指前晚10時許一架的士沿元朗安寧路向朗屏方向行駛，的士收慢轉左，後方一架私家車疑收掣不及撞向的士，事件中無人受傷。《明報》聯絡經理人花姐，她回覆說：「阿Lo無事呀！」

昨午Anson Lo在IG限時動態貼出短片，繼續用最愛的流鼻血filter來拍片報平安，說：「一個實時嘅update狀况，大家放心，唔使咁擔心，我條腰唔係咁大問題，最大問題係不嬲有舊患，所以唔使咁擔心，OK。」

快餐店設MIRROR期限主題店

MIRROR成軍3周年於11月3日有慶祝活動，鏡粉們已率先展開應援行動，頭炮是在旺角彌敦道的大廈外牆掛上12子的巨型海報，會由10月24日至11月14日，共22日。此外，鏡粉們昨日也投入全城食雞行動，因為連鎖快餐店推出專屬的鏡仔包裝盒與鏡仔卡，配合他們宣傳的炸雞產品。昨日起一連四星期，快餐店的金鐘旗艦店會變為MIRROR期間限定主題店，店內有成員的個人和團體宣傳硬照、打卡牆及1：1 紙板公仔，還有隨處可見的MIRROR標誌；餐廳播放MIRROR歌曲和宣傳片，似變了應援展覽。另一方面，12名成員的個人專屬餐廳分佈於港九新界與離島。眾成員還有獨立巴士車身廣告，分佈於110輛巴士，以成員專屬顏色為主調，再加上大頭肖像，在各區行走。

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