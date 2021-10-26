代王菲現身慈善晚宴 竇靖童孖李亞鵬「父女檔」行紅地氈

【明報專訊】李亞鵬早前在北京出席嫣然兒童醫院的慈善晚宴，當年王菲與李亞鵬因為女兒李嫣出世時患先天性唇顎裂（兔唇），共同創立嫣然天使基金，給同患有兔唇的兒童提供支援。李嫣已15歲大，慈善基金繼續運作，李亞鵬在微博寫道：「嫣然天使慈善晚宴，年復一年，屆復一屆，並無新意，唯有堅持！有人的地方，就有愛的存在！感謝感恩所有的人！」晚宴上李嫣沒有現身，王菲的大女竇靖童（童童）代表王菲出席，剪綵時童童被安排在正中間。

視童童如親女

李亞鵬是童童的前繼父，活動中「父女」同場，李亞鵬陪女兒進場，一起行紅地氈及合照。李亞鵬在晚會上提到現場播放的短片，片尾動聽的音樂，是由大女兒童童作曲、作詞和主唱。童童是王菲與第一任丈夫竇唯所生，李亞鵬是王菲第二任丈夫，當年李亞鵬很惜童童，會親自到學校接她放學，二人感情如親生父女。童童亦叫李亞鵬做「爸爸」，至2013年王菲與李亞鵬離婚，童童跟前繼父也有聯繫，李亞鵬現在仍介紹童童是他的大女兒。

此外，早前李亞鵬有新戀情，跟年紀比他細19歲的海哈金喜拍拖，不過有傳兩人已分手，但慈善晚宴當晚有人目睹海哈金喜低調現身。

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