被指傷心欲絕 取消所有工作 艾力寶雲晤死者家屬

【明報專訊】《複雜關係》63歲男星艾力寶雲（Alec Baldwin）本月21日在新墨西哥州聖達菲市拍攝主演及監製新片《Rust》期間，一場開槍戲造成女攝影指導夏蓮娜赫晉斯（Halyna Hutchins）及導演祖蘇薩（Joel Souza）一死一傷；據《人物》雜誌報道，艾力周末（23日）曾與夏蓮娜的丈夫及兒子見面，但艾力被指狀况差，顯得傷心欲絕，並已取消所有工作。另外，有消息指艾力事發時正在綵排，所以過程沒錄影下來。

國際電影攝影師公會前晚分別在新墨西哥州及洛杉磯的國際劇場員工聯盟總部外，為終年42歲的夏蓮娜赫晉斯舉行燭光悼念晚會，數百人出席；默哀之後，主持人稱希望在這悲傷與不能置信的時刻，大家能團結一起，又形容夏蓮娜有獨特才華，而且是很好的媽媽。

新證辭指綵排期間出事

據《每日鏡報》報道，夏蓮娜赫晉斯家屬的私人追思會，劇組人員及艾力寶雲亦有現身。《人物》雜誌則指艾力寶雲本月23日與夏蓮娜的丈夫Matthew及9歲兒子Andros共進早餐，離開時更相擁道別；據知情人士透露，艾力與夏蓮娜的家屬會晤時氣氛哀傷，他看來狀態甚差。據報意外發生後艾力傷心欲絕，已取消其他所有工作。至於新片《Rust》，則至少要待警方完成所有調查工作後，才決定何時復工。

據美媒報道，事發時身在片場的攝影師利特羅素（Reid Russell）證辭前日曝光，他稱艾力寶雲與導演祖蘇薩和夏蓮娜在教堂場景綵排，艾力拿着聲稱是安全的道具槍，向着鏡頭練習拔槍射擊，由於是綵排，所以沒開機錄影下來；祖蘇薩和夏蓮娜則站在攝影機位置察看拍攝角度。意外發生時，利特羅素站在祖蘇薩和夏蓮娜附近，夏蓮娜胸口中槍向後跌，利特羅素稱聽到對方說雙腿什麽也感覺不到。

2萬人聯署片場禁用真槍

另一方面，編導Bandar Albuliwi日前在請願網站Change.org發起聯署，呼籲在片場禁止使用真槍，改善工作環境，目前逾2萬人聯署。請願書還提到1990年代初期李小龍兒子李國豪也因同樣事故喪命，「現在必須有所改變，以免失去更多有才華的人」；又呼籲艾力寶雲運用其在荷李活的影響力促成改革，禁止片場使用真槍。根據Hollywood Reporter報道，艾力寶雲意外槍殺女攝影指導事件後兩日，美劇《The Rookie》決定禁止使用真槍實彈道具。《東城夢魘》導演克格蘇保（Craig Zobel）亦在社交網發文稱現在有電腦特效，沒理由再讓槍裝上空彈或任何東西造成不必要的風險。