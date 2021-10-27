游學修許賢蘇致豪領軍放笑彈 「試當真」九展開騷 警場外戒備

【明報專訊】許賢（賢仔）、蘇致豪（豪哥）及游學修去年創辦YouTube頻道「試當真」，在網上火速走紅，短短一年吸引逾31萬訂閱人數，昨日在九展Star Hall舉行首個騷《試當真1周年現場版》，分下午3時與晚上8時兩場。這個《1周年現場版》由售票方法、售賣紀念品方式也充滿話題，昨日九展場內與外同樣熱鬧，場內粉絲大排長龍買紀念品，場外有約30名軍裝警察戒備並截查途人。其中有戴黃色口罩被截查的觀眾說：「可能我外觀問題。」又有兩名網媒記者在場外被警員截查3次。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

戴黃口罩觀眾被截查

「試當真」九展騷舉行下午3點場前，場外有大批警察並截查途人，至5時許才收隊，到晚上8點開場前，又見警察到場戒備。戴黃色口罩的觀眾姚先生是散場時被截查身分證及搜袋，他表示被截查是否跟黃色口罩有關無從稽考，他平日外出曾被截查，說：「可能我外觀問題」。又有觀眾關先生看騷後被警方截查，他稱是次表演不涉任何政治，警員態度「OK」，沒有因被截查影響心情。

主辦方稱演出未受影響

網媒PSHK兩名記者先後3度在九展外被警員截查，其間一度發生口角。警方回應是次行動指，會不時因應各區實際情况，作適當行動調配以維持治安，確保公共安全和公共秩序。《明報》就九展場外警員截查一事問及「試當真」，獲回覆稱警方沒聯絡他們，昨午舉行的現場版順利進行，演出未受影響，會待完成8點場演出後再了解事件。

「自由定價」售紀念品

是次「試當真」演出門票發售時掀話題，以「票價全場劃一 每24小時下降」，由1萬元開售，每隔24小時都會下調票價。至於售賣紀念品方式也跟粉絲互動，昨日商場大堂設攤位售紀念品，分「官方定價」與「自由定價」兩條隊，T恤的官方定價300多元，而自由定價是考驗粉絲的「忠誠度」，現場所見不乏有人以500 、1000元入錢箱換取T恤。現場有打卡位，可用一蚊抽yes卡，大排長龍好熱鬧。「試當真」預告穿大會Dress code「黑西裝外套」到場觀眾會獲贈品，也有粉絲穿黑西裝外套，並花心思作不同配搭。

穿越短劇揭開序幕

兩場演出設現場觀眾投票選「試音片獎」與「大短片獎」，下午場有鄧麗欣擔任嘉賓。之後8點場開場時，游學修、許賢和豪哥聯同藝人陳苡臻、Super Girls成員陳穎欣（Yanny）、林家熙（Locker）與女友吳家忻、倪安慈、岑珈其，他們均穿著黑西裝升上台好有氣勢，全場鼓掌歡呼。眾演員隨即合演短劇揭開序幕，講述試當真公司面臨執笠，游學修、許賢和豪哥穿越回到一年前，跟其他拍檔解決公關災難，其間爆出不少笑料，少不免粗口橫飛。