陳卓賢接力拍內褲廣告 粉絲嗌暈 Anson Lo新歌MV登美日戶外大屏幕

【明報專訊】MIRROR成員成為新世代廣告寵兒,早前盧瀚霆(Anson Lo)與江生(Anson Kong,AK)半裸騷肌拍內褲廣告一出,令鏡粉瘋狂,該品牌再找來第3名成員接力拍內褲廣告,先推出見不到容貌的8秒片段讓鏡粉吊癮,但不少網民已猜到是陳卓賢(Ian),雖然片段未見樣,不過見到Ian半裸騷肌露內褲邊,一班Hellosss(陳卓賢粉絲暱稱)已難忍尖叫,並將Ian歌曲《正式開始》改詞:「開始,開始無心跳…暈低啦…」十分搞笑。

娛樂組

品牌於傍晚再推出15秒短片,公布與Ian合作,片段中Ian身穿外套騷肌,穿長褲露出內褲邊,擺出多個型格甫士,配以壞孩子眼神,不少網民留言:「好壞呀陳卓賢」、「心臟病發了」、「OMG好正呀Ian!肌肉!眼神!暈喇」、「天阿~~ 陳仔!叫人點專心工作」、「型到癲咗。最尾果個壞壞嘅眼神。Hellosss表示唔得喇!」

Ian自爆天生左撇子

Ian昨日到商台為森美、小儀主持的節目《早霸王》任嘉賓,在節目中自爆秘密,包括粉絲也知道從不飲凍飲及鮮為人知天生是左撇子,他說:「熱到攝氏40度也不會飲凍嘢,打波好熱也不會飲,這習慣由初中開始,幾熱都只會飲室溫飲料,因當時皮膚不好,聽別人講飲凍嘢影響皮膚,自此成為習慣。」他又稱因爸爸覺得他用左手拿筷子食飯,會阻手阻腳撞到別人,故食飯時禁他用左手拿筷子,強迫用右手,他說:「所以現在食飯,左邊無人先用左手,阻到人就用右手,不過因而對打排球有着數,因為兩隻手都可以殺波。」

Anson Lo坐車扣緊安全帶

另一方面,「教主」Anson Lo日前深夜炒車令「神徒」(粉絲暱稱)憂心不已,他在社交網報平安:「我條腰唔係咁大問題,最大問題係不嬲有舊患,所以唔使咁擔心,我OK。」之後再於社交網限時動態貼正坐車並扣緊安全帶的相,並以英文留言:「Don't worry~I'm being very safe right now!」昨午Anson Lo到商台受訪,並開心高舉V字手勢,看來已無大礙。

Anson Lo香港與海外「神徒」合作應援行動,租了美國紐約時代廣場巨型LED屏幕,每隔6分鐘播放Anson Lo歌曲《Megahit》MV,月底便去到日本一站,於澀谷戶外巨型LED屏幕繼續播《Megahit》。Anson Lo另一首歌《不可愛教主》MV於YouTube播放3個多月,點擊次數已破900萬。Anson Lo感激大家支持:「3個月過得好快,謝謝每一個看過MV的你。」