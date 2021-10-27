舊愛崔英雅被揭12宗罪 兼被前夫狠批斂財濫交 金宣虎洗白望翻身

金宣虎早前爆出強迫舊愛墮胎的醜聞，形象崩壞，韓媒突然為他平反，似有洗白之嫌。

【明報專訊】韓劇《海岸村Cha～Cha～Cha》35歲男星金宣虎日前爆出桃色醜聞，舊愛指他欺騙感情兼強迫墮胎，「暖男」形象崩壞，星途毁於一旦。事件昨日有戲劇性發展，韓國傳媒Dispatch確認金宣虎舊愛就是女主播崔英雅，力數女方12宗罪，包括愛說謊又斂財，YouTuber亦加入爆料行列，指她跟前夫分居期間，曾帶3名男子回家鬼混，金宣虎有望擺脫「賤男」污名。

文：蘇珮欣

據韓媒Dispatch昨日報道，金宣虎與崔英雅於2019年經朋友介紹相識，數月後開始拍拖，女方一直隱瞞離婚之事，直至金宣虎得悉後，雖感愕然但因真心喜歡對方，不理友人反對而繼續交往。然而女方惡習不改，多次隱瞞與異性有接觸而鬧分手，她為此向男友道歉，承諾不再說謊，二人因此復合。直到去年7月，崔英雅證實懷孕，金宣虎為此感高興，但礙於事業發展，雙方協議墮胎。

據知情人士透露，金宣虎並未因女友墮胎而變得冷淡，除了送贈補品，又親自煮海帶湯，更偕女友見家長。早前崔英雅在網上爆料，指摘金宣虎強迫她墮胎，事後僅匯款200萬韓圜（約1.3萬港元）作為手術費，令她身心受創，但Dispatch引述知情人士指，女方生活揮霍，金宣虎幾乎傾盡所有。後來發現女方一直說謊，加上私生活混亂，更惹上官司，才決定提分手，金宣虎更揭發女方私下儲存二人拍拖期間的短片及錄音，令他感到心寒。

YouTuber爆外父要錢

Dispatch報道公開後，金宣虎所屬事務所隨即回應「無可奉告」，與早前爆出醜聞時不聞不問的態度迥然不同。另有YouTuber引述崔英雅的企業家前夫的錄音片段指，當時與崔英雅分居後，翻看家中閉路電視片段，發現她在3周內，先後帶3個男人回家「偷食」，又指崔英雅結婚前曾被富豪包養。前夫續指二人入稟申請離婚前，崔父曾要求他代還1.7億韓圜（約110萬港元）債務，作為答應離婚的條件。

粉絲認為Dispatch報道有望挽回金宣虎聲譽，亦有網民質疑，這是事務所為金宣虎「洗白」之舉，因此不能盡信。