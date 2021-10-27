【開箱】《星空下的仁醫》 視帝雖好卻欠綠葉扶持

【明報專訊】TVB台慶劇《星空下的仁醫》上周首播，由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡及羅子溢等合演，講述3位相識多年的醫生，以不同的理念與作風，拯救兒童患者的故事。翻查資料，此劇是鄭嘉穎、鍾嘉欣及周家怡分別相隔4年、3年及9年後，再次主演TVB劇集，也是《On Call 36小時》編審潘漫紅及《溏心風暴》製作人方浤酌重返TVB的首齣作品。

橫跨廿年恩怨情仇

《星空下的仁醫》講述20年前（即2001年），同期醫科實習生況叢昕（曾展望／馬國明飾）、許甘楓（孔德賢／鄭嘉穎飾）及章以芯（呂靜文／鍾嘉欣飾）老友鬼鬼，一同向着優秀醫生的夢想進發。某日，況叢昕與許甘楓協助專科醫生鍾懷霜（陳自瑤／龔慈恩飾）替一名孤兒用微創技術切除腫瘤，手術期間大量出血，病人一度心臟停頓，最終在手術後48小時離世。

許甘楓質疑手術出現失誤，矛頭直指鍾懷霜，又指摘況叢昕包庇對方，原因是病人若在手術完成48小時內死亡，執刀醫生須呈交死因報告，而況叢昕一直為病人施救，疑設法拖延病人死亡時間。許甘楓一心揭露真相，但遭院方阻止，最後更被迫轉往其他醫院工作。

20年後，況叢昕當上安妮醫院小兒外科顧問醫生，許甘楓則在西北醫院工作，兩人各走各路。直至某日，許甘楓因醫院資源不足，無法完成一宗肝臟移植手術，只好求助況叢昕，二人暫時放下成見，相隔廿年首次合作。與此同時，任職無國界醫生的章以芯終於回港，跟況叢昕及許甘楓在手術室重聚。

類似《機智醫生生活》

況叢昕最尊敬的恩師兼安妮醫院院長梁鼎君（杜燕歌飾），因急性心肌梗塞逝世，他生前渴望籌建兒童醫院的計劃，即時被管理層擱置，就連況叢昕一直虎視眈眈的外科主管職位，亦被前女友麥海琪（周家怡飾）捷足先登。況叢昕為了壯大兒科及實踐恩師遺願，施計令許甘楓加盟安妮醫院，希望藉此組織一支完美團隊，透過完成一項又一項艱難手術，提升安妮醫院兒科聲譽，從而爭取外界與醫院管理層支持，達成興建兒童醫院的目標。

截稿前為止，此劇播出7集，透過兒童患者的故事，突顯男女主角個性，加插一段橫跨廿年的恩怨情仇，故事頗為吸引，相比TVB其他醫療劇，取向較為新鮮有趣，但跟外國醫療劇相比，水準仍有距離，創新度也不足。《星空下的仁醫》風格跟韓國高收視劇集《機智醫生生活》系列相似，兩者同樣透過醫生與病人的互動，帶出貼地的生活感覺。

另一方面，兩劇同樣以識於微時的醫生好友為主角，《機智醫生生活》勝在簡單而寫實，幾位主角之間沒有過多的恩怨情仇，日常工作生活，充滿治癒感覺；《星空下的仁醫》加入醫生與管理層的權力鬥爭，貫徹TVB傳統風格。

病童家長演技欠佳

演技方面，鄭嘉穎與馬國明同屬視帝級演員，表現無庸置疑，前者扮演仁慈大愛的小兒外科副顧問醫生，個性嘮叨執著，角色討好有趣；後者醫術高明但為人充滿野心，相信所有事情都可以等價交易，為求目的不擇手段。

現階段馬國明角色亦正亦邪，暫時成為全劇焦點，往後將會愈陷愈深，抑或被鄭嘉穎同化，令人期待。至於女主角鍾嘉欣與周家怡，演戲經驗同樣豐富，表現自然，尤其是鍾嘉欣流暢地念出英文醫學名詞，毫無違和感覺。

《星空下的仁醫》除了4位主角，還集合多位實力派演員如扮演駐院專科醫生的羅子溢、麻醉科高級醫生的郭少芸，以及新任院長海俊傑等，演技出色是意料之內，可是一齣劇集不能單靠主角充撐場面，尤其是本劇以兒童患者的故事作骨幹，病人與家長的演出變得重要。

據悉劇中童星主要來自節目《Big Big Kids》，問題是演技幼嫩，扮演家長的串星亦質素參差，難以帶動觀眾情緒。此外，飾演實習醫生及主角年輕版的新晉演員，演技同樣未能達標，偏偏戲分不輕，令全劇整體分數大打折扣。