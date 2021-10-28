黃日華關寶慧密會傳緋聞 黃芷晴開心父親有人約

【明報專訊】黃芷晴昨日出席口罩宣傳活動，其父黃日華去年經歷喪妻之痛，最近被爆與關寶慧密會，二人半月內兩度約食飯惹緋聞。芷晴對此覺得搞笑，而且不相信是真，她稱每次飯局都有其他人在場，不過見到父親有人約也開心，「他是個大宅男，很開心見到有人陪他不用再悶，亦沒問他這件事；我知他仍然好掛念媽咪，昨日（前日）才一起去拜祭。他對緋聞也是得啖笑，更不需要趁拜祭向媽咪報告。最近他又學識插花，花都是送給媽咪」。

記者追問她會否鼓勵父親尋找第二春？單身的芷晴承認緊張自己多於父親，「要拍拖都希望我先啦，不會讓他搶閘先過我；可惜一直忙籌備開烘培店，又要搞聖誕節手作市集，加上疫情，根本沒機會出去識新朋友，更沒有信心識到男仔」。

同場的人氣歌手Tyson Yoshi（程浚彥）因交通擠塞匆匆趕至，滿頭大汗的他否認是「遲到王」。提到他最近在網上用玩具槍射女友的一段短片，他強調射中也不會感到痛，亦沒有觸怒對方。與女友拍拖4年多感情穩定，Tyson Yoshi說：「她沒有嬲，因為不小器！自問沒什麼優點，所以更懂珍惜。我不會對她許下承諾，做不到就不好，隨緣吧。」對於經常被女粉絲包圍，女友早已習慣不會呷醋。

記者：林蘊兒