否認與水川麻美不和 戶田惠梨香轟狗仔隊跟蹤恐釀車禍

【明報專訊】去年與《鳥獸行》松坂桃李結婚的《死亡筆記》戶田惠梨香，早前被爆連環推掉工作，惹來懷孕傳聞。日本雜誌《週刊女性》日前報道，戶田辭演新劇與精神狀態不穩，以及跟《愛妻物語》女星水川麻美不和有關。昨日兩女分別透過社交媒體Instagram（IG）否認不和之說。戶田惠梨香直斥傳媒作故事，還稱飽受狗仔隊跟蹤所困擾。

日前有報道指戶田惠梨香與水川麻美同屬關西人，因而成為閨密，不時在社交媒體上載合照。不過兩年前關係出現變化，有傳水川言論過激，曾公開表示新冠疫情是陰謀等令人費解的言論，導致她與戶田關係變得疏離，水川更在IG刪掉二人合照。戶田與好友鬧不和，加上去年喪父，情緒問題惡化而須停工休息。

被指放假8個月

日本雜誌《女性自身》昨日報道，戶田惠梨香原定12月開拍新片，本月初突然辭演，連原定明年4月主演的電視劇也推辭。截至明年6月，戶田有長達8個月的「悠長假期」。報道又引述電視台相關人士稱，早前戶田與電視台製作人開會時突然爆喊，而且看來十分憔悴。

《女性自身》拍得戶田惠梨香本月17日現身東京出席花藝活動。當天下着毛毛細雨，戴上口罩的戶田面容憔悴、眉頭深鎖。活動完結後匆匆趕回愛巢，準備為當日33歲生日的丈夫慶祝。

對於連串爆料及跟蹤報道，戶田惠梨香昨日在IG首度回應，批評報道不實。她以黑底白字寫道：「要傷害多少無辜的人才甘心？杜撰故事？拍到怎樣的照片才滿足？繼續說謊不痛苦嗎？」她又炮轟遭狗仔隊跟蹤：「請不要跟蹤我，很擔心會釀成車禍，請離我遠一點。」接着還強調目前沒有任何事要跟大家報告，不知道今後有沒有，但除了她公布的事情以外，通通都不是事實。

水川麻美昨日也在IG發文斥報道不實，她自言是演員，只想好好演戲，外界不應該過分解讀她社交網站內容及利用她一小部分的私生活來編輯成報道。

上野樹里發文支持

戶田惠梨香與水川麻美開腔後，不少藝人力撐，如樂隊RADWIMPS主音野田洋次郎，就在水川麻美的帖文讚好。《交響情人夢》女星上野樹里昨日也在網上發文支持兩女，稱她也曾是不實報道的受害者，透露曾被傳與《信用欺詐師》長澤正美不和而拒絕與對方合作。

文：蘇珮欣