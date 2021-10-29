林正峰不避嫌繼續做柴可夫 游嘉欣提議裝車Cam證清白

【明報專訊】籌款節目《星光熠熠耀保良》今年重返紅館舉行，昨日舉行記者會，出席包括林正峰、游嘉欣及應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍邵初及最上鏡小姐楊培琳等。

林正峰早前因開車載游嘉欣到灣仔睇展覽傳緋聞，兩人繼續「情侶檔」現身，游嘉欣笑稱不會尷尬，兩人相處方式跟平時一樣。林正峰亦說毋須刻意避忌，收工後仍會做柴可夫接載游嘉欣，無理由要對方著高跟鞋行斜路。問林正峰可有被女友問罪？他笑說：「沒有，女友事前知道，亦都明白；她的社交網追蹤人數還突然飈升，可能因報道出了她的泳裝照，又讚她索。女友沒不習慣，仲幾開心。不過經過今次教訓，下次載女仔都會先向女友備案，以免有誤會。」游嘉欣提議對方為證清白，可裝車cam。林正峰稱並非經常接載異性，任何人有需要都會載。

宋宛穎開心獲關之琳鼓勵

宋宛穎日前出席堪輿學家李丞責生日會時，首次見到關之琳並合照留念，她表示很開心，對方有分享演戲經驗，並鼓勵她敢於嘗試。問一眾港姐是否心急想拍戲？她們異口同聲表示目前先履行港姐職務，亦希望趁這段時間上堂學演戲。談到落選佳麗關楓馨演出機會比她們多？她們說：「因我們有職責在身，會捧場支持她。」

記者：陳釗