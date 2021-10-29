躍升女一自認幸運 鄧佩儀常遇渣男 身心俱疲寄情工作

【明報專訊】鄧佩儀入行近9年，終在無綫台慶劇《換命真相》躍升女一位置，將有機會取得角逐視后寶座入場券。9年間眼見同是《國際中華小姐》冠軍的師妹陳凱琳、陳曉華遲來先上岸，性格被動的她靜待時機，希望演出讓觀眾刮目相看，對她擔起女主角大旗得以肯定。感情方面，鄧佩儀曾與圈外人發展過幾段情，大嘆總是遇上渣男，身心俱疲，寧專注事業。

記者：林祖傑

於香港出世的鄧佩儀自小移民加國，2013年代表溫哥華回港參加《國際中華小姐競選》奪冠，很快便決定入行，留港發展，隨即被無綫安排拍劇。2014年參演處女作《點金勝手》，飾演黃宗澤妹妹，演技劣評如潮，開壞個頭，慘被公司調到綜藝科拍飲食節目，足足3年冇劇拍。

她說：「好快拍劇，有啲太快，其實公司對我好好，好可惜我當時未準備好，所以就失敗了，這套劇後等足3年，其間也有客串，未必有名字和台辭角色，如《衝線》只坐在後面打電腦，有些角色只得兩句對白，當時很渴望再有戲分重的角色。」

憑《幕後玩家》翻身

3年過後，鄧佩儀沒有後悔選擇入行，終於等到有戲分的角色，特別感激監製陳維冠給她多一次機會。再度與黃宗澤合作拍《幕後玩家》，她說：「就是這套劇，令大家覺得我又唔係咁差啫，可以多番啲拍劇了，往後幾年就好似幾順利。」

等了9年才當上女主角，鄧佩儀知道有這個機會，第一個感覺是驚訝，不停將「幸運」兩個字掛在嘴邊，她說：「到現在仍覺得是很奇妙的一件事，這行真的好難有一個機會，講到女主角更加有很多人爭，對我而言，絕對不是一件容易的事，何况以我的性格，不是一個很主動的女仔，很少主動去爭取機會，所以覺得真是超級幸運，才有可能在那麼被動的狀態下，可以做到女主角。」

不怕起步比人慢

即使比很多新一輩或師妹遲上位，鄧佩儀沒有質疑自己是否適合演戲，深信遲早會獲得幸運之神眷顧，她說：「因我知道有很多人演技好好、很有才華，甚至拼搏了廿年都沒有這個機會，所以我永遠不會將自己和更加幸運的人去比較，這樣做太大壓力了。每個人都有自己的步伐，如果入行頭兩年已很快上女一，對我未必是一件好事，當時演技又不是太好，9年對我來講正正是最合適，其實以我性格，9年都未必得，所以除了幸運也不知怎樣形容。」

失戀令演技進步

鄧佩儀當選後回港與圈外人發展過幾段情，但未能開花結果，不禁大嘆總是遇上渣男，令身心俱疲，寧專注事業，唯一得着是這些不好的感情經歷，能令她演技有進步，她說：「情感戲好靠現實中經歷，演出來才有層次，19歲的我十分天真，對愛情很有憧憬，現在28歲的我只求簡單，深知現實世界不是一個童話故事，很多事情都沒有可能，還是小心一點保護自己。」

她自覺女性都應該要追夢，不要想靠男人，現在不急於拍拖，緣分順其自然，鄧佩儀說：「我想30歲前再做多一點，如學結他、打鼓和創立自家設計服裝品牌，未來都會想生小朋友，生完就很少時間做自己有興趣的事了。」

否認被公司「雪藏」

升上女一備受關注的鄧佩儀，是非也接踵而來，日前傳她拍《換命真相》時被指麻煩難相處，演技平平，令之後沒有監製用她，以至被「雪藏」10個月沒有劇拍。她向傳媒透露將回加拿大，放一個「悠長假期」。

鄧佩儀昨晚在社交網發文澄清：「最近有太多對我不實的新聞，一開始覺得有點不開心，但後來感覺清者自清，反正公司和同事們都清楚真相就算了。其實半年前因為加拿大有私事要處理，已向公司申請放假一段時間，所以便一直沒有接劇。因此這一次請你們不用擔心。反而這次事件，我很感謝公司同事和粉絲，在事件發生後對我的信任和安慰！謝謝你們！」