少時太妍被騙730萬 否認買地牟暴利 只想建屋享天倫

【明報專訊】韓國女團少女時代的32歲成員太妍，昨日被韓媒揭發在2019年購入京畿道一塊地皮後，其後發現是不能興建住宅的「保育地皮」，慘遭地產公司騙去11億韓圜（約730萬港元）。據報騙徒以同樣手法，先後詐騙3000多人，涉及金額高達2500億韓圜（約16.6億港元）。太妍受騙消息公開後，網民反指她炒賣地皮牟利，事後她發文澄清，買地只為建屋與家人同住。

韓國傳媒昨日報道，少女時代成員太妍遭地產公司騙財，某地產公司以4億韓圜（約265萬港元）購入京畿道河南巿一塊地皮後，訛稱收到內幕消息，政府即將開發該區，太妍斥資11億韓圜（約730萬）購入地皮一部分，後來得悉這塊是受保護地皮，只可興建軍事或公共設施，不可開發住宅或其他商業用途。該公司更以相同手法，欺騙3000多人，涉款高達2500億韓圜（約16.6億港元）。

搞笑藝人被指幫兇

事件公開後，太妍所屬事務所S.M娛樂指有關報道涉及藝人資產，公司難以掌握事實，因此不用回應。有網民指摘太妍疑似炒賣地皮，嘲諷她「貪字得個貧」。她透過社交媒體Instagram限時動態留言澄清：「瘋了嗎，說我投機？」她解釋為了工作與家人分居，夢想是在工作附近地點，買地建立安樂窩，因此在家人同意下，以及父母親自到場觀察後，才斥資購入地皮。目前對受騙一事，仍在了解當中，懇請外界不要亂作評論或揣測。

另一方面，韓媒亦報道KBS電視台出身的搞笑女藝人安秀美，正是該地產公司的職員之一，她澄清與該公司無關，因對房地產生意產生興趣，才轉行任職地產經紀，但從未跟太妍見面，坦承如果騙取巨款後，早已逃之夭夭。

文：蘇珮欣