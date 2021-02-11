《一級指控》等足3年終上映 導演黃國輝稱一刀無剪 編劇鮑偉聰：港片要進步不可畫地為牢

【明報專訊】黃國輝執導、鮑偉聰編劇的中港合拍電影《一級指控》上映前一波三折，電影原定2018年在「香港亞洲電影節」首映，但因「技術問題」被抽起，其後「基於某種原因」臨時取消所有優先場。當時有傳因題材敏感故內地未過審，一等三年，終於在10月初在內地串流平台面世，10月28日亦在港上映；之前一日（10月27日）香港亦迎來《2021年電影檢查（修訂）條例草案》，電影檢查員須考慮影片的上映是否會不利於國家安全。10月初黃國輝與鮑偉聰接受《明報》專訪時，被問及電影審查會否影響創作？鮑偉聰說：「就在範圍內尋求最大的創作自由。」看來這是香港電影人的打不死精神。

記者：柯美

攝影：劉永銳

導演黃國輝表示沒擔心過《一級指控》不能上映，知道電影排隊審批，無得催。現在電影保留完整上映，他說：「一刀無剪！」編劇鮑偉聰亦不認同題材敏感問題，認為在外國，這類題材屬小兒科，如香港電影要進步，便不可自己畫地為牢，應該自由創作，他說：「即管睇限制合理與否？解釋充分與否？觀眾和市民會有判斷。」

「在範圍內尋求最大創作自由」

提到香港《電影檢查條例》限制也收緊？鮑偉聰說：「知道合拍片哪些可以拍、哪些不可以拍，就在範圍內尋求最大的創作自由，不會刻意越界。」會否影響電影發展？他表示已不是今天的事，早於20年前港人北上找投資者已開始了。

鮑偉聰是資深的電視創作人，無綫《壹號皇庭》系列是其作品，電影《一級指控》也是律政題材，他表示創作電影與電視劇是兩回事，兩者都有難度：「我創作過很多長劇，40集、60集，甚至80集都做過，要觀眾保持情緒由開始追到大結局，其實都很難。電影相對人物較少，技巧是不同的。」

鮑偉聰續道：「寫律政電影，要搵一個藝術平衡點，可以令觀眾覺得有資料蒐集、很真實、又滿足到戲劇癮，律政戲和法庭戲最難是這個平衡點。《一》片人物眾多，亦有多名老戲骨參演，如曾江、廖啟智及鮑起靜，主線故事落在方中信飾演的大律師身上，也要讓旁邊人物有發揮，是有難度的，所以每場戲、每句對白都要刻意經營，因為沒多餘的空間。」

大讚方中信演活角色可爭影帝

鮑偉聰不諱言寫方中信這人物花了很多時間，也大讚方中信拿揑得很好，「要拿揑不同階段的心理變化，講就容易，要令觀眾信服、投入到他心路歷程的變化是很難的。我個人很喜歡方中信這個演員，是我杯茶，看他以前做警察的作品好型，扮風流倜儻又得。我看過他演出的內地劇，覺得一般，可能角色沒發揮。今次他入到角色，出到他的真功夫，演得很感人、很真實，現實得來有良知和公義。戲中有句對白『法律不是生意是信仰』，每個人都有信仰和堅持的原則，想講這個精神。」他覺得方中信演活了這個角色，希望能獲提名爭影帝。黃國輝亦稱今次看到另一個方中信。

黃國輝：觀眾睇電視習慣已不同

黃國輝是無綫導演出身，效力24年，拍過不少經典劇集，如《律政強人》、《我本善良》及《歲月風雲》等，後轉投HKTV，執導《選戰》。對於近年無綫劇質素下降兼收視下滑， 問他有否考慮重返無綫拍劇救亡？黃國輝不抗拒，亦有留意現在的電視劇，他說：「現在可能有比較，又有不同平台和網絡，大家睇電視的習慣已經不同了，好似《魷魚遊戲》，我兩日煲晒，傳統TVB和ViuTV劇每天只播一集，我不可以話好睇還是不好睇，只是大眾觀賞方式和劇本取決都在改變中，但最終都是睇劇本和拍攝手法，正如很多地方的劇集題材都會重複，包括韓、日劇，但會有新視點吸引觀眾。」

鮑偉聰笑言只要出得起錢，無論電視、電影及網劇都會做，「我現在偏愛網劇和電影，因我是電視出身，對電影和網劇是新體驗，多了好奇心」。他寫過多齣無綫劇，最喜歡古天樂、宣萱主演的《寵物情緣》。黃國輝則喜歡《On Call 36小時》，「救人很有使命感，每個病人都有他們的故事，我拍的時候都好感動，劇中羅蘭姐演的角色死，我都有喊」。

港劇不進反退 要改變生產方式

兩人都經歷過無綫全盛時期，見到現在這個現象，會否心酸？鮑偉聰坦言之前都有想「點解會咁？」但現在了解時代是最大敵人，無得抗拒，有很多事物會消失，不再重要，他說：「現在反而接受這個改變，甚至不會眷戀以前做過些什麼」。黃國輝也認同，「懷緬也是徒然，沒有意思。電視和電影都有條命，有着不同命運和遭遇，電影票房和電視收視，大家都控制不了。」

鮑偉聰說：「現在選擇多了，其他地區又進步了，中日韓泰電視劇進步神速，香港被人趕過頭，不單止沒進步，我認為是退步。（怎趕上？）我真的幫不到，又不是曾志偉。或者嘗試放棄他們最有成本效益的生產方式，我們在電視台工作過，知道該生產方式最平，但已證明唔work；不是單單劇本問題，是成條生產線方式問題，要改變這方式。」