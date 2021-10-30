Marvel電影首現同志超級英雄 疑惹怒保守派 《永恆族》未映狂收負評

【明報專訊】《浪跡天地》金像導演趙婷執導、改編自Marvel超級英雄漫畫的同名電影《永恆族》（Eternals），將於下月3日率先在港開畫，美國延遲兩日上映。據外媒報道，由於電影公司事先張揚新片將會首次出現同性戀的超級英雄角色，疑惹來保守派及右派人士不滿，超過400人在電影網站IMDb給予一粒星（最高10星）劣評，令到網站被迫暫時關閉此片的評分系統，直至電影開畫為止。

Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）今年初證實，《永恆族》將會出現Marvel電影宇宙（簡稱MCU）首位同性戀的超級英雄角色，其後黎巴嫩裔同志男星夏斯施利文（Haaz Sleiman）受訪時承認，他跟戲中飾演永恆族成員Phastos的美國男星拜仁亨利（Brian Tyree Henry），將會扮演一對戀人，二人組織家庭，亦有接吻鏡頭，「這場戲很淒美，將會感動所有人」。

劣評疑針對LGBT族群

《永恆族》導演趙婷早前接受外媒Indie Wire訪問時，亦提到新片出現同志角色，是在她應邀執導本片前，劇本已經決定了的事，她期望在某些較為保守的國家或地區放映此片時，不要刪剪有關鏡頭，藉以保留電影的完整性。

不過，有關「創舉」並非人人受落，據娛樂網站The Direct報道，在《永恆族》美國開畫前一星期，電影網站IMDb已經收到超過400個極低的評分，懷疑是針對LGBT（多元性別）族群的舉動，令到此片得分暴跌，網站為公平起見，唯有暫時關閉評分功能，直至電影開畫後，才再次讓影迷評分。

男星網上回應後刪文

事件曝光後，戲中飾演永恆族另一成員Kingo、《情人眼裡巴基斯》巴基斯坦裔美籍男星卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）透過社交媒體回應：「看來我們激嬲了右派人士。」但未幾即刪除留言，似避免觸發網上罵戰。

事實上，Marvel電影已非首次發生類似情况，金像影后貝兒娜森（Brie Larson）主演《Marvel隊長》在2019年上映前，有人不滿電影宣揚女性主義，於是到影評網站「爛番茄」留下大量劣評。

幸好觀眾眼睛雪亮，《Marvel隊長》全球票房累收11.28億美元（約88億港元），成績理想，且看《永恆族》會否同樣報捷？