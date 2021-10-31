《造星IV》曬冷 許廷鏗認嚴父導師有彈無讚 花姐睇好莎莎 性格癲喪似Edan

【明報專訊】ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》明日首播，昨日於將軍澳舉行記者會，96名參賽者中81人出席，年齡介乎16至39歲，也不乏紋身女。她們聯同導師許廷鏗、梁祖堯、節目監製黃慧君（花姐）及女團經理人戴穎為節目宣傳造勢，其間大騷舞技，花姐、許廷鏗各自選出心水參賽者。ViuTV董事兼總經理魯庭暉亦現身支持。

梁祖堯被問到心水選擇，他笑言無嘢驚，只驚得罪班囡囡，怕傷害她們，只透露心目中的人選已被淘汰，另一人選則在許廷鏗組；許廷鏗看好跟他同年出道的趙展彤，開心見到對方進步。

花姐讚Gao跳舞似Lokman

花姐笑稱每次開名都會被人說成「契仔」、「契女」，但她亦點名睇好坂部佩莎（莎莎）與沈貞巧（Gao），「莎莎外形似女團，性格癲癲喪喪，令我想起Edan（呂爵安），有種特別的愛；Gao就有對兜風耳，跳舞似Lokman，所以得到我喜歡；還有兩名16歲妹妹，帶着功課來錄影，很欣賞她們」。

戴穎有心水 咖喱與燒賣

戴穎點名睇好黃雅慧（咖喱），稱第一眼已覺得對方很正；還有16歲的曾業喬（燒賣），很可愛。許廷鏗表示跟趙展彤相識12年，但並不會因此偏心，反而會更嚴格看待，節目中試過狠狠的鬧過對方一次。他稱梁祖堯是「仁慈媽媽」，他則是「嚴父導師」，「很多組員說我不會讚人，自知有時樣衰，一副眉頭深鎖的樣子，但其實她們做得好時，我會期待做得更好，不想她們鬆懈」。他表示去年擔任評判，今年是導師，感覺很不同，「做評判不用負責任，批判完拍拍屁股便走得；但做導師要在她們難堪、崩潰時扶起她們」。

莎莎不敢當花姐「契女」

莎莎獲花姐公開點名看好感驚訝，不覺得自己是大熱，「平時跟花姐沒太多交流，但覺得她很友善，沒鬧過我，還教導我們。（已被對方納入契女之列？）不敢當，其他參賽者都很好」。就讀中五的燒賣試過帶功課錄影，但最後還是做不到。要兼顧學業和參賽，她坦言吃力，但暫時未算太辛苦。她不覺個子矮小輸蝕，並望着莎莎笑說：「高的人，心臟負荷都大啲，矮有矮的好處。」莎莎無奈笑說：「我真的讀得書少！」

郭嘉盈：盡力做好報答粉絲支持

3名「阿妹」余潔滢（余香凝胞妹）、歐陽巧霖（歐陽巧瑩胞妹）及郭嘉盈（ERROR成員193胞妹）一同受訪，她們都是參賽者，希望能愈行愈遠。談到身分特殊，節目出街後有機會受網民抨擊？余潔滢表示已有人將她跟家姐余香凝比較，已經看化，亦都心中有數，望透過節目讓大家見到她跟家姐的不同。歐陽巧霖稱不會將抨擊擺上心，更會從中檢討和改善。郭嘉盈未出道已有粉絲舉牌支持，她感謝粉絲還買飲品給一班參賽者和工作人員，非常有心，所以她要盡力做好報答粉絲支持。

再戰《造星》的夏子涓、方芷欣和鄭嘉欣不認為有着數，壓力反而更大。夏子涓與方方透露會呈現升級的演出，讓大家看到突破和進步。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com