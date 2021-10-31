謝嘉怡變身小丑玩轉萬聖節 林芊妤：唔小心畀老公戴綠帽

【明報專訊】謝嘉怡、陳自瑤及林芊妤（Coffee）昨日提早慶祝萬聖節，以不同造型亮相。Coffee一家三口以Mario造型現身萬聖節派對，她留言稱給老公「戴綠帽」；Coffee透露這是去年萬聖節準備的服裝，但在萬聖節後一個月才收到，故今年全家一起著。她寫道：「有朋友告知才發現，原來不小心給老公戴了綠帽！百無禁忌，我很專一的。」

謝嘉怡變身DC漫畫的小丑（Joker），髮型、化妝及服裝都配合造型，玩得好認真，她稱是朋友幫她化妝。謝嘉怡表示萬聖節是她最喜歡的節日之一，開心打扮成自己喜歡的角色。她透露小時候在蘇格蘭過萬聖節的趣事，她跟表弟騎膊馬並戴上《Scream》（奪命狂呼）的鬼面具，到嫲嫲家拍門嚇她。

陳自瑤（YoYo）打扮成魔女應節，穿上魚網黑絲成焦點，她還徵詢網民意見，為她這身造型改名，有留言：「好鬼索。」YoYo日前又跟女兒QQ到主題樂園酒店Staycation並分享照片，10月中王浩信也曾帶QQ到主題樂園玩。有網民揣測他們是一家三口同行，因YoYo上載酒店早餐照片，似是兩大人一小朋友享用。

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