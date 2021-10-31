母患淋巴癌離世 林利慚愧未能見最後一面

【明報專訊】林利母親患淋巴癌；為留港照顧母親，林利跟台灣太太陳貞均分隔異地。夫妻一年沒見面，林利於9月到台灣陪太太，昨日接到母親病逝的噩耗即趕返港奔喪。林利昨晨在社交平台透露母親離世的消息，遺憾未能見最後一面。

林利上載坐車趕往機場的照片，寫道：「回家的路本來好簡單，現在疫情中變得很複雜，也好遙遠。隔離再隔離，接受現實也要面對現實，老婆不能入境香港，我帶着老婆的心回港，跟太太再次暫別。媽媽，我很慚愧，沒有見到你最後一面，你已經變成天使了……不用在凡間受折磨，感恩，感恩。我回來了，我回來了。」林利昨午回覆《明報》稱媽媽臨終時，弟弟到醫院，以視像見最後一面。

林利侍母至孝，去年林母入院，因疫情關係，他未能探母親感焦急，為此夜闖病房，看見母親被綁牀上，手有瘀傷，令他心痛；冷靜下來，他承認太衝動道歉。林母的病情轉好出院後，他陪伴行公園曬太陽。由於林利跟太太長時間分開，兩人感情受考驗，一度惹婚變揣測，林利公開向太太道歉。現年54歲林利於2017年罹患第三期直腸癌，手術後痊癒，並全面投入工作。2019年跟台灣女友陳貞均結婚，初時他港、台兩邊走，因疫情他選擇留港照顧母親。

娛樂組