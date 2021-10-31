讚陳煒神級演技又親切 炎明熹同余詠珊一齊加油

【明報專訊】《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、冼靖峰（Archie）、文凱婷（Aeren）、張馳豪及潘靜文昨日到灣仔出席活動。他們正拍無綫劇《青春本我》，又要出席活動，但不覺得辛苦。Gigi與Archie表示好享受拍攝過程，大讚飾演他們母親的陳煒（煒哥）與楊玉梅超級犀利，演技收放自如。Gigi說：「煒哥的演技更勝我想像，她對我很好、很親切，又請我食魚蛋。」她透露還有些喊戲未拍，希望到時喊得出。她說導演指導她時不惡，是認真想做好件事，希望未來跟不同前輩合作，能學到更多，「很多前輩話喊就喊，好勁，我還要學忍笑，經常忍不住笑」。

Archie認同前輩和導演都很好，做得不好NG，會講鼓勵說話，叫他們不要太緊張。提到一手發掘他們的前無綫高層余詠珊將為香港開電視製作全球選秀騷《我的青春》，類似《聲夢》加強版，可能跟無綫《聲夢2》打對台？Archie認為百花齊放對娛樂圈和樂壇是好事；Gigi說：「大家一齊加油。」

冼靖峰期待出新歌 認有壓力

Archie透露首支單曲已錄好，未知何時推出。面對Gigi新歌《真話的清高》MV破百萬點擊，姚焯菲新歌《原來談戀愛是這麼一回事》剛推出一天有逾20萬點擊，會否感壓力？Archie坦言一定有，他對作品和監製很有信心：「我都很期待，想讓觀眾見到全新的我。」

記者：柯美